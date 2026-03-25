Минцифры захотело доставлять квитанции за ЖКУ в электронном формате

Минцифры планирует перевести квитанции за ЖКУ в электронный вид на Госуслугах
Минцифры внесло в правительство РФ законопроект, нацеленный на реформирование почтовой отрасли и обновление работы Почты России. Одной из ключевых инициатив является внедрение электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги.

«Платежные документы по умолчанию будут направляться в личные кабинеты собственников на «Госуслугах» через электронную почтовую систему», — уточнили в министерстве.

Бумажный формат квитанций обещают сохранить для пенсионеров, льготников и граждан, которые не зарегистрированы на государственном портале. В Минцифры добавили, что услуга останется бесплатной. В министерстве пояснили, что перевод квитанций в электронный формат сократит расходы на бумагу, а сэкономленные средства пойдут на развитие почтовой инфраструктуры.

Кроме того, на платежных документах за ЖКУ «Почта России» будет размещать рекламу — дополнительные средства пойдут на развитие сети.

Ранее Минцифры потребовало от маркетплейсов открыть ПВЗ в отделениях «Почты России».

 
