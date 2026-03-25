Путин назвал лучшие проявления отечественной культуры

Путин: лучшие проявления культуры России — неравнодушие и любовь к стране
Неравнодушие и безграничная любовь к России являются лучшими проявлениями отечественной культуры. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на вручении премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, сообщает РИА Новости.

Обращаясь к присутствующим на церемонии, глава государства сказал, что все их творчество, работа сложены истинным талантом, огромным трудолюбием и гражданской ответственностью.

«Они утверждают лучшее, что есть в нашей великой отечественной культуре: неравнодушие, стремление к справедливости, безграничную любовь к родной стране, стремление к тому, чтобы наши дети были лучше нас, лучше чем мы», — отметил Путин.

25 марта в России ежегодно отмечается День работника культуры.

В начале текущего месяца Путин подписал документ, в соответствии с которым бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства будет увеличен на 377 млн рублей. Речь идет об указе от 31 декабря 2015 года №688 «О грантах президента РФ в области культуры и искусства». Глава государства поручил утвердить бюджет на выплату грантов в этой сфере в размере 9373,9 млн рублей в год.

Ранее Путин назвал важнейшую задачу культуры.

 
В США высмеивают «цыплячью» стратегию Трампа по Ирану. Почему ее называют эффектом TACO
