США и Израиль атаковали Иран
Переговоры о мире на Украине
На Украине изменят правила мобилизации. Военная операция, день 1491-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1491-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

На Украине к апрелю подготовят новые правила мобилизации, они должны затронуть мужчин крупных городов страны, пишет «Телеграф». По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, Киеву в течение следующего десятилетия потребуется почти $91 млрд на восстановление энергетического сектора страны. Урегулирование конфликта на Украине должно учитывать интересы России, подчеркнули в Кремле. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

16:55

Тридцать три украинских беспилотника сбиты за минувшие сутки над Белгородской областью подразделениями самообороны «БАРС-Белгород» и «Орлан», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

16:43

Верховная рада Украины приняла закон о военной подготовке школьников, сообщает «РБК-Украина».

Документ предусматривает введение новых предметов в школах и создание специальных центров подготовки с использованием интерактивных тренажеров. Огневые упражнения (навыки стрельбы) будут отрабатываться на армейских полигонах.

16:29

Для атак по Ленинградской области Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики, следует из сообщений властей республик. По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, один из дронов врезался в трубу электростанции Auvere (вблизи Нарвы), и он был не единственным. Дроны также залетали в Литву и Латвию.

16:17

Двое жителей Херсонской области погибли при ударе беспилотников ВСУ по городу Алешки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Дроны сбросили боеприпасы на частный жилой дом. Находившаяся в нем женщина (возраст не указан) погибла на месте, а 74-летний мужчина получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице.

16:05

В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщает губернатор Владимир Сальдо.

15:59

🔴Минобороны Украины готовит изменения мобилизации, сроков службы и зарплат военных, заявил глава ведомства Михаил Федоров.

15:53

В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

15:49

В Ленинградской области отменили режим воздушной опасности, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

15:48

❗Депутат комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в беседе с изданием «Телеграф» призвал готовиться к возможному удару Ирана по территории Украины.

15:42

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что из-за инцидента с украинским беспилотником прерывает свой рабочий визит на Украину и возвращается домой.

15:38

Росавиация: аэропорты Домодедово и Шереметьево вернулись к штатной работе.

15:33

ВСУ атаковали Ленинградскую область ночью беспилотниками FP-1 и «Лютый», которые могут пролетать до 1000–1200 км, сообщает SHOT.

15:28

Украине в течение следующего десятилетия потребуется почти $91 млрд на восстановление энергетического сектора, заявил министр энергетики страны Денис Шмыгаль.

15:22

Трое пострадавших от удара ВСУ в Хомутовском районе Курской области находятся в тяжелом состоянии, 11 — в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

15:15

В аэропорту Иваново ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

15:06

🔴На Украине к апрелю подготовят новые правила мобилизации, они должны затронуть мужчин крупных городов страны, пишет «Телеграф» со ссылкой на депутата комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.

14:55

🔴Евросоюз не согласен на мир на Украине с учетом интересов России, а намерен и дальше эксплуатировать Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

14:42

За минувшую неделю жертвами ВСУ стали более 133 человек, в том числе 10 детей, 14 человек погибли, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

14:40

❗В Белгородской области FPV-дрон ВСУ нанес удар по автомобилю, водитель погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

14:36

В Ивановской области объявлена угроза атаки БПЛА, сообщает правительство региона.

14:34

Украина пытается нарастить интенсивность обстрелов за пределами районов боевых действий в соответствии с линией Запада на эскалацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

14:21

Над Тульской областью уничтожили четыре украинских беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

14:15

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.

14:07

❗Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщило Минобороны РФ.

14:05

🔴Владимир Зеленский совершает ошибки в отношениях с европейскими странами, он начинает надоедать Европе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

13:57

Беспилотник, врезавшийся в дымовую трубу эстонской электростанции в Аувере, был запущен Украиной, сообщает ERR.

13:51

Дроноводы «Южной» группировки войск навели артиллерию на позиции ВСУ на Славянском направлении и обеспечили корректировку огня, сообщило Минобороны РФ.

«Реактивщики отработали точно, пехота противника ликвидирована», — отметили в ведомстве.

13:43

Депутат заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов в 70 лет ушел на СВО, пишет Ura.ru со ссылкой на источники.

13:28

⚡️Над регионами России с 8:00 до 13:00 мск уничтожили 85 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Силы ПВО сбили БПЛА над Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.

13:17

Более 250 беспилотников самолетного типа уничтожили над Брянской областью с 24 по 25 марта, сообщил губернатор Александр Богомаз.

13:14

🔴Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, возросло до 11, сообщил мэр Сергей Собянин.

13:10

Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово, рейсы обслуживаются по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

13:07

❗Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей Собянин.

13:04

Российские войска формируют огневой мешок вокруг Краматорска и Славянска, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

12:58

В Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

12:57

❗Сбиты еще три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

12:55

В Эстонию залетел беспилотник, который поразил дымовую трубу Аувереской электростанции, сообщает ERR.

12:49

❗Уничтожены еще четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

12:42

🔴Сводка Минобороны РФ о ходе СВО на 25 марта

▪️Войска «Север» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Иволжанского, Мануховки, Бубликово, Храповщины и Битицы Сумской области, Избицкого, Великой Бабки и Верхней Писаревки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 310 военнослужащих.

▪️Войска «Запад» ударили по позициям украинской армии в окрестностях Моначиновки, Шевченково, Соболевки, Паламаревки, Староверовки Харьковской области и Красного Лимана ДНР. Потери противника составили до 180 военнослужащих.

▪️Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Никифоровку в ДНР, а также атаковали украинские вооруженные формирования в районах Дружковки, Константиновки, Рай-Александровки, Липовки, Былбасовки, Новоселовки, Краматорска, Николаевки и Славянска ДНР. Противник потерял до 200 военнослужащих.

▪️Войска «Центр» нанесли поражение подразделениям ВСУ в окрестностях Красноярского, Светлого, Торецкого, Веровки, Доброполья, Гришино, Торского, Сергеевки, Белицкого, Новопавловки ДНР и Ивановки Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих.

▪️Войска «Восток» ударили по позициям украинской армии в районах Воздвижевки, Васиновки, Зеленого, Комсомольского, Чаривного, Копани, Мирного Запорожской области, Левадного и Просяной Днепропетровской области. Противник потерял до 330 военнослужащих.

▪️Войска «Днепр» атаковали украинские вооруженные формирования в окрестностях Орехова, Преображенки, Одаровки Запорожской области и Казацкого Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих.

12:40

Росавиация: аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

12:35

❗Система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

12:26

Венгрия прекратила поставки газа на Украину, пока не будет возобновлен транзит нефти по «Дружбе», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Читайте также
«Поведение наркоманов». Украина рассорилась со Словакией и Венгрией из-за российской нефти
12:13

🔴В Псковской области в результате ночной атаки БПЛА незначительно повреждены телевизионная вышка в поселке Плюсса и вышка сотовой связи в деревне Лудони, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Пострадавших нет, при падении обломков на землю произошло возгорание сухой травы», — отметил он.

12:12

ВС России поразили за сутки цеха сборки беспилотников ВСУ дальнего действия и места их запуска, сообщило Минобороны РФ.

12:09

⚡️Российские войска взяли под контроль Никифоровку в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

12:02

Украина перестала быть приоритетом для Соединенных Штатов из-за войны с Ираном, пишет чешское издание Lidovky.

12:00

Росавиация: в аэропорту Пулково ввели ограничения на взлет и посадку самолетов.

11:59

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация.

11:58

❗В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

11:47

Заседание Верховной рады началось почти при пустом зале, большинство депутатов на него не явилось на фоне информации об угрозах в их адрес, пишет РИА Новости.

11:24

В Херсонской области отменили авиационную опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

11:23

На территорию Латвии залетел украинский беспилотник, который упал в районе на границе с Белоруссией, сообщила латвийский премьер Эвика Силиня.

11:14

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

11:01

🔴Предотвращен теракт украинских спецслужб на учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске, сообщило региональное управление ФСБ России.

10:40

В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

10:21

Мобильные огневые группы 11-го армейского корпуса группировки «Север» сбили вражеские БПЛА в приграничье Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.

10:15

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация.

10:05

Число пострадавших от удара ВСУ по Хомутовскому району Курской области возросло до 14, все доставлены в областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

9:47

В Ленинградской области отменили режим воздушной опасности, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

9:32

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала защищать русскоязычных на Украине в связи с идеей Киева повысить штрафы за использование русского языка.

9:12

Росавиация: в аэропорту Пулково сняли ограничения на взлет и посадку самолетов, введенные ночью.

9:02

🔴Обстановка в приграничье Белгородской области продолжает оставаться крайне напряженной, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Только за последние два дня 14 человек получили ранения, поэтому приняли решение: из социальных учреждений, которые находятся непосредственно вдоль границы, жителей, которые не могут сами себе оказать помощь, будем перемещать в другие регионы», — сообщил он.

9:00

В Белгородской области в результате ракетного удара со стороны ВСУ ночью без света оставались порядка 450 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Это жители Белгорода и Белгородского округа, Шебекинского и Яковлевского округов. Большое количество людей испытывали перебои в подаче воды и тепла», — отметил он.

8:59

В аэропорту Калуги ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

8:52

В Кронштадте отражена атака БПЛА, повреждено остекление нескольких жилых домов и автомобилей, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Пострадавших нет. Для жителей организуется пункт горячего питания», — отметил он.

Читайте также
Третья массированная атака за неделю. ВСУ ударили по России сотнями дронов
8:42

Латвия передаст Украине новую партию боевых разведывательных машин CVR(T), сообщает LSM.

8:39

🔴Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о снижении эффективности ЗРК Patriot против российских баллистических ракет.

«Для борьбы с баллистическими ракетами украинцы обычно использовали системы Patriot <...> Теперь они способны менять траекторию, поэтому эффективность снизилась», — сказал он в интервью Politico.

Алина Джусь/«Газета.Ru»
8:30

❗Над Калужской областью сбили семь беспилотников ВСУ, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

8:21

Свыше 18 тысяч многофункциональных FPV-дронов «Гортензия» поставлено в зону СВО с 2022 года, пишет ТАСС.

8:12

❗Силы ПВО за ночь уничтожили 113 беспилотников ВСУ в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

8:07

Объект энергетики поврежден в Чернигове на севере Украины, 150 тысяч абонентов в городе и области остались без света, сообщила компания «Черниговоблэнерго».

8:04

🔴Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — отметил он.

8:03

Расчет САУ «Гиацинт-С» 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка группировки «Центр» уничтожил пункты управления вражескими БПЛА, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщило Минобороны РФ.

8:02

❗Над Ленинградской областью уничтожили 56 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома», — отметил он.

8:01

⚡️Над регионами России в период с 23:00 мск 24 марта до 7:00 мск 25 марта уничтожили 389 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Системы ПВО сбили БПЛА над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, Московским регионом и Крымом.

8:00

Сегодня 1491-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
