🔴Сводка Минобороны РФ о ходе СВО на 25 марта

▪️Войска «Север» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Иволжанского, Мануховки, Бубликово, Храповщины и Битицы Сумской области, Избицкого, Великой Бабки и Верхней Писаревки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 310 военнослужащих.

▪️Войска «Запад» ударили по позициям украинской армии в окрестностях Моначиновки, Шевченково, Соболевки, Паламаревки, Староверовки Харьковской области и Красного Лимана ДНР. Потери противника составили до 180 военнослужащих.

▪️Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Никифоровку в ДНР, а также атаковали украинские вооруженные формирования в районах Дружковки, Константиновки, Рай-Александровки, Липовки, Былбасовки, Новоселовки, Краматорска, Николаевки и Славянска ДНР. Противник потерял до 200 военнослужащих.

▪️Войска «Центр» нанесли поражение подразделениям ВСУ в окрестностях Красноярского, Светлого, Торецкого, Веровки, Доброполья, Гришино, Торского, Сергеевки, Белицкого, Новопавловки ДНР и Ивановки Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих.

▪️Войска «Восток» ударили по позициям украинской армии в районах Воздвижевки, Васиновки, Зеленого, Комсомольского, Чаривного, Копани, Мирного Запорожской области, Левадного и Просяной Днепропетровской области. Противник потерял до 330 военнослужащих.

▪️Войска «Днепр» атаковали украинские вооруженные формирования в окрестностях Орехова, Преображенки, Одаровки Запорожской области и Казацкого Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих.