На Украине изменят правила мобилизации. Военная операция, день 1491-й

Тридцать три украинских беспилотника сбиты за минувшие сутки над Белгородской областью подразделениями самообороны «БАРС-Белгород» и «Орлан», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Верховная рада Украины приняла закон о военной подготовке школьников, сообщает «РБК-Украина».
Документ предусматривает введение новых предметов в школах и создание специальных центров подготовки с использованием интерактивных тренажеров. Огневые упражнения (навыки стрельбы) будут отрабатываться на армейских полигонах.
Для атак по Ленинградской области Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики, следует из сообщений властей республик. По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, один из дронов врезался в трубу электростанции Auvere (вблизи Нарвы), и он был не единственным. Дроны также залетали в Литву и Латвию.
❗ Двое жителей Херсонской области погибли при ударе беспилотников ВСУ по городу Алешки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Дроны сбросили боеприпасы на частный жилой дом. Находившаяся в нем женщина (возраст не указан) погибла на месте, а 74-летний мужчина получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице.
❗ В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщает губернатор Владимир Сальдо.
🔴Минобороны Украины готовит изменения мобилизации, сроков службы и зарплат военных, заявил глава ведомства Михаил Федоров.
В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.
В Ленинградской области отменили режим воздушной опасности, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
❗Депутат комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в беседе с изданием «Телеграф» призвал готовиться к возможному удару Ирана по территории Украины.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что из-за инцидента с украинским беспилотником прерывает свой рабочий визит на Украину и возвращается домой.
Росавиация: аэропорты Домодедово и Шереметьево вернулись к штатной работе.
ВСУ атаковали Ленинградскую область ночью беспилотниками FP-1 и «Лютый», которые могут пролетать до 1000–1200 км, сообщает SHOT.
Украине в течение следующего десятилетия потребуется почти $91 млрд на восстановление энергетического сектора, заявил министр энергетики страны Денис Шмыгаль.
Трое пострадавших от удара ВСУ в Хомутовском районе Курской области находятся в тяжелом состоянии, 11 — в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В аэропорту Иваново ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
🔴На Украине к апрелю подготовят новые правила мобилизации, они должны затронуть мужчин крупных городов страны, пишет «Телеграф» со ссылкой на депутата комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского.
🔴Евросоюз не согласен на мир на Украине с учетом интересов России, а намерен и дальше эксплуатировать Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
За минувшую неделю жертвами ВСУ стали более 133 человек, в том числе 10 детей, 14 человек погибли, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
❗В Белгородской области FPV-дрон ВСУ нанес удар по автомобилю, водитель погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Ивановской области объявлена угроза атаки БПЛА, сообщает правительство региона.
Украина пытается нарастить интенсивность обстрелов за пределами районов боевых действий в соответствии с линией Запада на эскалацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Над Тульской областью уничтожили четыре украинских беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
❗Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщило Минобороны РФ.
🔴Владимир Зеленский совершает ошибки в отношениях с европейскими странами, он начинает надоедать Европе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Беспилотник, врезавшийся в дымовую трубу эстонской электростанции в Аувере, был запущен Украиной, сообщает ERR.
Дроноводы «Южной» группировки войск навели артиллерию на позиции ВСУ на Славянском направлении и обеспечили корректировку огня, сообщило Минобороны РФ.
«Реактивщики отработали точно, пехота противника ликвидирована», — отметили в ведомстве.
Депутат заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов в 70 лет ушел на СВО, пишет Ura.ru со ссылкой на источники.
⚡️Над регионами России с 8:00 до 13:00 мск уничтожили 85 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Силы ПВО сбили БПЛА над Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.
Более 250 беспилотников самолетного типа уничтожили над Брянской областью с 24 по 25 марта, сообщил губернатор Александр Богомаз.
🔴Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, возросло до 11, сообщил мэр Сергей Собянин.
Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово, рейсы обслуживаются по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
❗Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей Собянин.
Российские войска формируют огневой мешок вокруг Краматорска и Славянска, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
В Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
❗Сбиты еще три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
В Эстонию залетел беспилотник, который поразил дымовую трубу Аувереской электростанции, сообщает ERR.
❗Уничтожены еще четыре БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
🔴Сводка Минобороны РФ о ходе СВО на 25 марта
▪️Войска «Север» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Иволжанского, Мануховки, Бубликово, Храповщины и Битицы Сумской области, Избицкого, Великой Бабки и Верхней Писаревки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 310 военнослужащих.
▪️Войска «Запад» ударили по позициям украинской армии в окрестностях Моначиновки, Шевченково, Соболевки, Паламаревки, Староверовки Харьковской области и Красного Лимана ДНР. Потери противника составили до 180 военнослужащих.
▪️Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Никифоровку в ДНР, а также атаковали украинские вооруженные формирования в районах Дружковки, Константиновки, Рай-Александровки, Липовки, Былбасовки, Новоселовки, Краматорска, Николаевки и Славянска ДНР. Противник потерял до 200 военнослужащих.
▪️Войска «Центр» нанесли поражение подразделениям ВСУ в окрестностях Красноярского, Светлого, Торецкого, Веровки, Доброполья, Гришино, Торского, Сергеевки, Белицкого, Новопавловки ДНР и Ивановки Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих.
▪️Войска «Восток» ударили по позициям украинской армии в районах Воздвижевки, Васиновки, Зеленого, Комсомольского, Чаривного, Копани, Мирного Запорожской области, Левадного и Просяной Днепропетровской области. Противник потерял до 330 военнослужащих.
▪️Войска «Днепр» атаковали украинские вооруженные формирования в окрестностях Орехова, Преображенки, Одаровки Запорожской области и Казацкого Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих.
Росавиация: аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
❗Система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
❗Венгрия прекратила поставки газа на Украину, пока не будет возобновлен транзит нефти по «Дружбе», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
🔴В Псковской области в результате ночной атаки БПЛА незначительно повреждены телевизионная вышка в поселке Плюсса и вышка сотовой связи в деревне Лудони, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«Пострадавших нет, при падении обломков на землю произошло возгорание сухой травы», — отметил он.
ВС России поразили за сутки цеха сборки беспилотников ВСУ дальнего действия и места их запуска, сообщило Минобороны РФ.
⚡️Российские войска взяли под контроль Никифоровку в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Украина перестала быть приоритетом для Соединенных Штатов из-за войны с Ираном, пишет чешское издание Lidovky.
Росавиация: в аэропорту Пулково ввели ограничения на взлет и посадку самолетов.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация.
❗В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Заседание Верховной рады началось почти при пустом зале, большинство депутатов на него не явилось на фоне информации об угрозах в их адрес, пишет РИА Новости.
В Херсонской области отменили авиационную опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
На территорию Латвии залетел украинский беспилотник, который упал в районе на границе с Белоруссией, сообщила латвийский премьер Эвика Силиня.
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
🔴Предотвращен теракт украинских спецслужб на учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске, сообщило региональное управление ФСБ России.
В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Мобильные огневые группы 11-го армейского корпуса группировки «Север» сбили вражеские БПЛА в приграничье Белгородской области, сообщило Минобороны РФ.
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация.
❗Число пострадавших от удара ВСУ по Хомутовскому району Курской области возросло до 14, все доставлены в областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В Ленинградской области отменили режим воздушной опасности, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала защищать русскоязычных на Украине в связи с идеей Киева повысить штрафы за использование русского языка.
Росавиация: в аэропорту Пулково сняли ограничения на взлет и посадку самолетов, введенные ночью.
🔴Обстановка в приграничье Белгородской области продолжает оставаться крайне напряженной, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«Только за последние два дня 14 человек получили ранения, поэтому приняли решение: из социальных учреждений, которые находятся непосредственно вдоль границы, жителей, которые не могут сами себе оказать помощь, будем перемещать в другие регионы», — сообщил он.
В Белгородской области в результате ракетного удара со стороны ВСУ ночью без света оставались порядка 450 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Это жители Белгорода и Белгородского округа, Шебекинского и Яковлевского округов. Большое количество людей испытывали перебои в подаче воды и тепла», — отметил он.
В аэропорту Калуги ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
❗В Кронштадте отражена атака БПЛА, повреждено остекление нескольких жилых домов и автомобилей, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Пострадавших нет. Для жителей организуется пункт горячего питания», — отметил он.
Латвия передаст Украине новую партию боевых разведывательных машин CVR(T), сообщает LSM.
🔴Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о снижении эффективности ЗРК Patriot против российских баллистических ракет.
«Для борьбы с баллистическими ракетами украинцы обычно использовали системы Patriot <...> Теперь они способны менять траекторию, поэтому эффективность снизилась», — сказал он в интервью Politico.
❗Над Калужской областью сбили семь беспилотников ВСУ, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Свыше 18 тысяч многофункциональных FPV-дронов «Гортензия» поставлено в зону СВО с 2022 года, пишет ТАСС.
❗Силы ПВО за ночь уничтожили 113 беспилотников ВСУ в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Объект энергетики поврежден в Чернигове на севере Украины, 150 тысяч абонентов в городе и области остались без света, сообщила компания «Черниговоблэнерго».
🔴Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — отметил он.
Расчет САУ «Гиацинт-С» 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка группировки «Центр» уничтожил пункты управления вражескими БПЛА, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщило Минобороны РФ.
❗Над Ленинградской областью уничтожили 56 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«В Усть-Луге в зоне порта ведется локализация возгорания. В Выборге повреждена кровля жилого дома», — отметил он.
⚡️Над регионами России в период с 23:00 мск 24 марта до 7:00 мск 25 марта уничтожили 389 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Системы ПВО сбили БПЛА над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, Московским регионом и Крымом.
Сегодня 1491-й день военной операции на Украине.