В Германии арестовали женщину, обвиняемую в шпионаже в пользу России

Верховный суд ФРГ вынес решение об аресте гражданки Румынии, обвиняемой якобы в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила федеральная прокуратура Германии, передает РИА Новости.

«Следственный судья Верховного суда исполнил ордер на арест в отношении гражданки Румынии Аллы С.», — отметили в прокуратуре.

Немецкие правоохранители утверждают, что задержанная якобы могла заниматься на территории ФРГ агентурной деятельностью в пользу Российской Федерации. Ее обвиняют, в частности, в слежке за поставщиком беспилотников и компонентов к ним на Украину.

24 марта Генеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании в Германии и Испании двух подозреваемых в шпионаже в пользу России — Аллу С. и украинца Сергея Н. По информации немецкого ведомства, они следили за человеком, поставляющим беспилотники на Украину.

Национальная полиция Испании подтвердила задержание украинца, который был объявлен в международный розыск в Германии по подозрению в шпионаже в пользу России.

