«Когда рассказываю эту историю, зал ревет». Как одна сделка изменила жизнь

От юриста к риелтору
В недвижимость Юрий Паршиков пришел в 20 лет, имея за плечами юридическое образование. Тогда это казалось логичным способом применить теорию на практике.
«Первую работу я получил в компании, где была настоящая школа риелторского мастерства. Там я понял, как устроены сделки, как вести переговоры, как работает рынок изнутри. А позже, работая в другом агентстве, получил управленческий опыт: стал руководителем отдела продаж и занялся обучением сотрудников», — вспомнил он.
На вопрос, почему он до сих пор в недвижимости, эксперт ответил, что хочет изменить саму систему рынка.
«Риелторская профессия недооценена. Моя задача — сделать рынок прозрачнее, а самих специалистов — защищенными. Чтобы работа перестала восприниматься как временная подработка, а клиенты понимали, за что платят деньги», — объяснил Паршиков.
Когда одна сделка меняет судьбу
Самый запоминающийся кейс в своей практике основатель сети агентств вспоминал с особым волнением. История началась с обращения женщины. Она была на грани отчаяния и просила помочь разъехаться с мужем.
Она сказала: «Я больше так не могу. Муж пьет без остановки. Пусть уезжает в самую дешевую комнату, хоть в самый дальний район города».
«Я начал задавать вопросы и выяснилось, что мужчина раньше был уникальным специалистом на заводе. Но его место занял станок, он потерял работу, потерял себя и начал пить», — рассказал Паршиков.
Ситуация была тяжелой: мужчина уже фактически жил на улице. Но риелтора зацепило другое. У пары была дочь, 12–13 лет, которая тайком от матери продолжала общаться с отцом: носила ему еду, просто приходила поговорить.
Паршиков убедил жену купить мужу не самую дешевую комнату в районе, а небольшую, но более благополучную гостинку.
В итоге семье помогли разъехаться. Через несколько лет, на празднике Дня города, к нему на улице подошел тот самый мужчина в белом пиджаке и шляпе.
«Он подошел ко мне на площади, поздоровался и сказал: «Юра, привет. Я тогда не успел сказать тебе спасибо». Оказалось, что в новом доме сосед предложил ему работу на автопредприятии. Там он познакомился с женщиной, которая позже стала его женой. Они продали две квартиры и купили дом с участком. Они выглядели как пара из фильма 70-х: он в льняном костюме, она в шляпке с вуалью. Когда я рассказываю эту историю на выступлениях, зал ревет. Потому что миссия риелтора не в том, чтобы просто заработать, а в том, чтобы аккуратно влиять на судьбы людей. Это очень ответственная работа», — рассказал он.
По его словам, такие истории лучше всего показывают смысл профессии.
Профессионализм как стандарт
По мнению основателя сети агентств, у современного риелтора должны быть несколько обязательных профессиональных атрибутов.
Первый — официальный статус. Специалист должен работать в правовом поле: как индивидуальный предприниматель или самозанятый. Это создает прозрачные отношения с клиентом.
Второй элемент — образование и подтверждение квалификации. Работа требует знания законодательства, финансовых инструментов и особенностей рынка.
Третий — страхование профессиональной ответственности. По мнению Юрия, это нормальная практика для отрасли, где ошибка может стоить клиенту значительных денег.
И, наконец, ключевым фактором остается репутация. В современных сервисах клиент все чаще ориентируется на рейтинги и историю сделок специалиста.
«Человек должен понимать, с кем имеет дело. Видеть опыт риелтора и его историю работы. Это делает рынок более прозрачным», — отметил он.
Рынок сегодня
Говоря о текущей ситуации, Паршиков отметил изменения в поведении инвесторов. Многие ушли в банковские депозиты: высокие ставки по вкладам предложили более простую и понятную модель дохода, без операционных рисков.
«Разговоры о том, что инвесторы скоро массово вернутся, думаю, немного преувеличены. Около 90% банковских вкладов принадлежит физлицам, и средний размер этих вкладов не настолько велик, чтобы кардинально повлиять на рынок», — считает эксперт.
Спрос же по-прежнему сконцентрирован в массовом сегменте. Быстрее всего продаются однокомнатные и небольшие двухкомнатные квартиры с понятной ценой. Покупатели стали осторожнее: считают бюджет, сравнивают варианты, торгуются.
В этой конкурентной среде ключевым фактором успеха для риелтора остаются инструменты привлечения клиентов.
«Мы стараемся развивать независимые каналы: лендинги, чат-боты, личный бренд. В регионах «Авито Недвижимость» остается самым сильным порталом. Львиная доля сделок начинается именно там. Несмотря на стоимость размещения, этот инструмент сохраняет высокую эффективность», — сказал эксперт.
ИИ не заменит ответственности
Много вопросов сейчас вызывает развитие технологий. Паршиков выразил уверенность в том, что искусственный интеллект не заменит риелторов, но изменит профессию.
«ИИ помогает анализировать рынок, готовить документы, ускорять коммуникацию. Все это повышает эффективность. Тот, у кого больше инструментов, будет забирать большую долю рынка. Но суть профессии остается прежней», — подчеркнул он.
Риелтор работает не просто с квадратными метрами. Он работает с жизненными ситуациями: разводами, переездами, рождением детей, сменой работы, финансовыми трудностями. И главное качество здесь — ответственность.
«Технологии могут помогать, но ответственность за результат сделки по-прежнему лежит на человеке», — отметил он.
В завершении эксперт еще раз вспомнил свою самую трогательную сделку.
«Иногда одна сделка меняет не просто место жительства. Она меняет жизнь человека. И это — главное, ради чего стоит работать», — заключил Паршиков.