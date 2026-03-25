«Когда рассказываю эту историю, зал ревет». Как одна сделка изменила жизнь

Рынок недвижимости часто воспринимают через цифры: метры, проценты по ипотеке, динамику цен. Но за каждой сделкой стоят люди — со своими жизненными обстоятельствами, трудностями и надеждами. Юрий Паршиков пришел в профессию 20 лет назад и прошел путь от начинающего агента до создателя сети, объединяющей тысячи специалистов. Он рассказал «Газете.Ru» о том, как меняется рынок, почему риелтор — это не временная подработка, а также вспомнил случай, когда продажа квартиры помогла человеку выйти из зависимости, обрести новую семью и начать жизнь заново.

От юриста к риелтору

В недвижимость Юрий Паршиков пришел в 20 лет, имея за плечами юридическое образование. Тогда это казалось логичным способом применить теорию на практике.

«Первую работу я получил в компании, где была настоящая школа риелторского мастерства. Там я понял, как устроены сделки, как вести переговоры, как работает рынок изнутри. А позже, работая в другом агентстве, получил управленческий опыт: стал руководителем отдела продаж и занялся обучением сотрудников», — вспомнил он.

На вопрос, почему он до сих пор в недвижимости, эксперт ответил, что хочет изменить саму систему рынка.

«Риелторская профессия недооценена. Моя задача — сделать рынок прозрачнее, а самих специалистов — защищенными. Чтобы работа перестала восприниматься как временная подработка, а клиенты понимали, за что платят деньги», — объяснил Паршиков.

Когда одна сделка меняет судьбу

Самый запоминающийся кейс в своей практике основатель сети агентств вспоминал с особым волнением. История началась с обращения женщины. Она была на грани отчаяния и просила помочь разъехаться с мужем.

Она сказала: «Я больше так не могу. Муж пьет без остановки. Пусть уезжает в самую дешевую комнату, хоть в самый дальний район города».

«Я начал задавать вопросы и выяснилось, что мужчина раньше был уникальным специалистом на заводе. Но его место занял станок, он потерял работу, потерял себя и начал пить», — рассказал Паршиков.

Ситуация была тяжелой: мужчина уже фактически жил на улице. Но риелтора зацепило другое. У пары была дочь, 12–13 лет, которая тайком от матери продолжала общаться с отцом: носила ему еду, просто приходила поговорить.

Паршиков убедил жену купить мужу не самую дешевую комнату в районе, а небольшую, но более благополучную гостинку.

В итоге семье помогли разъехаться. Через несколько лет, на празднике Дня города, к нему на улице подошел тот самый мужчина в белом пиджаке и шляпе.

«Он подошел ко мне на площади, поздоровался и сказал: «Юра, привет. Я тогда не успел сказать тебе спасибо». Оказалось, что в новом доме сосед предложил ему работу на автопредприятии. Там он познакомился с женщиной, которая позже стала его женой. Они продали две квартиры и купили дом с участком. Они выглядели как пара из фильма 70-х: он в льняном костюме, она в шляпке с вуалью. Когда я рассказываю эту историю на выступлениях, зал ревет. Потому что миссия риелтора не в том, чтобы просто заработать, а в том, чтобы аккуратно влиять на судьбы людей. Это очень ответственная работа», — рассказал он.

По его словам, такие истории лучше всего показывают смысл профессии.

Профессионализм как стандарт

По мнению основателя сети агентств, у современного риелтора должны быть несколько обязательных профессиональных атрибутов.

Первый — официальный статус. Специалист должен работать в правовом поле: как индивидуальный предприниматель или самозанятый. Это создает прозрачные отношения с клиентом.

Второй элемент — образование и подтверждение квалификации. Работа требует знания законодательства, финансовых инструментов и особенностей рынка.

Третий — страхование профессиональной ответственности. По мнению Юрия, это нормальная практика для отрасли, где ошибка может стоить клиенту значительных денег.

И, наконец, ключевым фактором остается репутация. В современных сервисах клиент все чаще ориентируется на рейтинги и историю сделок специалиста.

«Человек должен понимать, с кем имеет дело. Видеть опыт риелтора и его историю работы. Это делает рынок более прозрачным», — отметил он.

Рынок сегодня

Говоря о текущей ситуации, Паршиков отметил изменения в поведении инвесторов. Многие ушли в банковские депозиты: высокие ставки по вкладам предложили более простую и понятную модель дохода, без операционных рисков.

«Разговоры о том, что инвесторы скоро массово вернутся, думаю, немного преувеличены. Около 90% банковских вкладов принадлежит физлицам, и средний размер этих вкладов не настолько велик, чтобы кардинально повлиять на рынок», — считает эксперт.

Спрос же по-прежнему сконцентрирован в массовом сегменте. Быстрее всего продаются однокомнатные и небольшие двухкомнатные квартиры с понятной ценой. Покупатели стали осторожнее: считают бюджет, сравнивают варианты, торгуются.

В этой конкурентной среде ключевым фактором успеха для риелтора остаются инструменты привлечения клиентов.

«Мы стараемся развивать независимые каналы: лендинги, чат-боты, личный бренд. В регионах «Авито Недвижимость» остается самым сильным порталом. Львиная доля сделок начинается именно там. Несмотря на стоимость размещения, этот инструмент сохраняет высокую эффективность», — сказал эксперт.

ИИ не заменит ответственности

Много вопросов сейчас вызывает развитие технологий. Паршиков выразил уверенность в том, что искусственный интеллект не заменит риелторов, но изменит профессию.

«ИИ помогает анализировать рынок, готовить документы, ускорять коммуникацию. Все это повышает эффективность. Тот, у кого больше инструментов, будет забирать большую долю рынка. Но суть профессии остается прежней», — подчеркнул он.

Риелтор работает не просто с квадратными метрами. Он работает с жизненными ситуациями: разводами, переездами, рождением детей, сменой работы, финансовыми трудностями. И главное качество здесь — ответственность.

«Технологии могут помогать, но ответственность за результат сделки по-прежнему лежит на человеке», — отметил он.

В завершении эксперт еще раз вспомнил свою самую трогательную сделку.

«Иногда одна сделка меняет не просто место жительства. Она меняет жизнь человека. И это — главное, ради чего стоит работать», — заключил Паршиков.