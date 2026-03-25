Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, когда застрявший в Хельсинки самолет с россиянами вернется в РФ

Вылет в РФ севшего в Хельсинки самолета из Хургады запланировали на вечер
Jamses/Shutterstock/FOTODOM

Самолет Хургада — Санкт-Петербург авиакомпании Nesma Airlines, экстренно севший в Финляндии, должен был вылететь сегодня вечером. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), передает ТАСС.

«Рейс NE 690 Хургада - Санкт-Петербург сел в Финляндии из-за закрытия аэропорта в городе назначения. Планируемое время вылета — 17:30 по местному времени», — сказали в РСТ.

В аэропорту Хельсинки поздно ночью экстренно приземлился рейс NE-690 авиакомпании Nesma Airlines, летевший из Хургады в Санкт-Петербург. Причиной стал план «Ковер», введенный в Пулково из-за угрозы атаки БПЛА.

Родственница одного из пассажиров рассказала, что пассажиров сначала около четырех часов продержали в самолете и лишь после сильного возмущения людей перевели в запасной терминал аэропорта. По ее словам, в помещении было очень холодно, а пледы, сухпайки и немного воды им принесли только к утру.

Позже одна из пассажирок поблагодарила работников финского аэропорта, отметив, что они всех накормили и детям даже обустроили игровую комнату.

Ранее вылетевший из Тюмени самолет незапланированно сел в Мьянме.

 
Теперь вы знаете
В США высмеивают «цыплячью» стратегию Трампа по Ирану. Почему ее называют эффектом TACO
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!