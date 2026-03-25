Стало известно, когда застрявший в Хельсинки самолет с россиянами вернется в РФ

Вылет в РФ севшего в Хельсинки самолета из Хургады запланировали на вечер

Самолет Хургада — Санкт-Петербург авиакомпании Nesma Airlines, экстренно севший в Финляндии, должен был вылететь сегодня вечером. Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), передает ТАСС.

«Рейс NE 690 Хургада - Санкт-Петербург сел в Финляндии из-за закрытия аэропорта в городе назначения. Планируемое время вылета — 17:30 по местному времени», — сказали в РСТ.

В аэропорту Хельсинки поздно ночью экстренно приземлился рейс NE-690 авиакомпании Nesma Airlines, летевший из Хургады в Санкт-Петербург. Причиной стал план «Ковер», введенный в Пулково из-за угрозы атаки БПЛА.

Родственница одного из пассажиров рассказала, что пассажиров сначала около четырех часов продержали в самолете и лишь после сильного возмущения людей перевели в запасной терминал аэропорта. По ее словам, в помещении было очень холодно, а пледы, сухпайки и немного воды им принесли только к утру.

Позже одна из пассажирок поблагодарила работников финского аэропорта, отметив, что они всех накормили и детям даже обустроили игровую комнату.

