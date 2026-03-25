Два человека пострадали из-за взрыва газа на московской стройке

В Москве два человека пострадали из-за взрыва газа на стройке
В Москве на стройке взорвался газ, есть пострадавшие. Об этом сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел на стройплощадке жилого комплекса, расположенного на улице Борисовские Пруды. Из-за взрыва газового баллона травмы получили два человека, информации об их состоянии не поступало. На место прибыла бригада скорой помощи, врачи осматривают пострадавших.

До этого двое рабочих пострадали из-за взрыва газа на российском предприятии. Сотрудники снимали изоляцию с емкостного оборудования, когда вдруг произошел взрыв паров пропана из обвязки емкости. Информации об их состоянии не поступало, детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее во Владимирской области произошел взрыв газа.

 
