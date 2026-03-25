Самолет с депутатами Госдумы сел в США

Самолет с делегацией депутатов Госдумы совершил посадку в Нью-Йорке

Самолет Ил-96, на борту которого, предположительно, находятся депутаты Государственной думы, совершил посадку в США. Об этом сообщили «Интерфакс» в авиационных службах.

По их информации, воздушное судно приземлилось в Нью-Йорке.

24 марта газета «Ведомости» сообщила, что в ближайшее время в Соединенные Штаты на переговоры направится делегация Госдумы, которую возглавит заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов.

По словам одного из собеседников издания, никто из руководства партии «Единая Россия» в США не полетит. Никонов же, отметил источник, является отличным вариантом, поскольку он отлично владеет английским языком и сможет «говорить американским конгрессменам о победе России».

Позже заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что главной задачей депутатской делегации на переговорах с США является продолжение выстраивания постоянного диалога с Вашингтоном. Он отметил, что Москве необходимо «разъяснить позиции» американской стороне.

Ранее в конгрессе США заявили о приглашении в Вашингтон российских депутатов.