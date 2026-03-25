Патрушев: атака газовоза Arctic Metagaz может привести к экологической катастрофе

Патрушев: атакованный газовоз России Arctic Metagaz дрейфует у берегов Италии
Газовоз Arctic Metagaz, который подвергся атаке, в настоящее время дрейфует к юго-востоку от берегов Италии. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

Он заявил на совещании коллегии, что с учетом погодных условий возникают риски неуправляемого вхождения судна в территориальное море Ливии, Италии, Мальты или других прибрежных средиземноморских государств.

Также Патрушев отметил, что сохраняющиеся очаги горения и выбросы газа на Arctic Metagaz могут повлечь за собой катастрофические последствия для окружающей среды этих стран.

21 марта сообщалось, что поврежденный в результате атаки у берегов Мальты Arctic Metagaz будет отбуксирован в один из местных портов.

3 марта министерство транспорта России заявило, что этот газовоз был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что судно, перевозившее 100 тыс. кубометров сжиженного природного газа, потеряло ход и электропитание, на нем произошел пожар и взрыв газа. Все 30 членов экипажа смогли спастись, однако двое моряков получили травмы.

Ранее в России допустили морскую блокаду Украины.

 
