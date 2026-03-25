Экс-губернатора Курской области Старовойта обвинили в получении «откатов»

В ходе судебного заседания по делу о взяточничестве бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов подтвердил свои предыдущие показания, касающиеся экс-губернатора Романа Старовойта. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы судебной системы Курской области.

«Смирнов подтвердил показания, данные им в ходе следствия, об известных ему полученных Романом Старовойтом в качестве «откатов» десятках миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Как уточняет корреспондент РИА Новости из зала суда, Смирнов рассказал, что Старовойт получил около 100 млн рублей в качестве «откатов» за строительство фортификационных сооружений.

7 июля 2025 года тело бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта было найдено на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Чиновник был отправлен в отставку с министерского поста президентским указом утром того же дня. Основная версия следствия — самоубийство.

