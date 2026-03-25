Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Экс-губернатора Курской области Старовойта обвинили в получении «откатов»

Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

В ходе судебного заседания по делу о взяточничестве бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов подтвердил свои предыдущие показания, касающиеся экс-губернатора Романа Старовойта. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы судебной системы Курской области.

«Смирнов подтвердил показания, данные им в ходе следствия, об известных ему полученных Романом Старовойтом в качестве «откатов» десятках миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Как уточняет корреспондент РИА Новости из зала суда, Смирнов рассказал, что Старовойт получил около 100 млн рублей в качестве «откатов» за строительство фортификационных сооружений.

7 июля 2025 года тело бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта было найдено на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Чиновник был отправлен в отставку с министерского поста президентским указом утром того же дня. Основная версия следствия — самоубийство.

Ранее экс-замгубернатора Брянской области осудили за взятку в 20 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
