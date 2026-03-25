Иран может перекрыть еще один важнейший пролив из-за США

Иран может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае высадки на территории Исламской республики наземных войск США. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Источник отметил, что если США захотят предпринять «какие-либо действия» на суше или на иранских островах, а также если Штаты попытаются нанести Ирану урон с помощью сил военно-морского флота, то Тегеран откроет для противника «другие фронты в качестве сюрприза», чтобы удвоить его затраты.

«Баб-эль-Мандебский пролив является одним из самых стратегически важных проливов в мире, и Иран обладает волей и возможностью создать для него вполне реальную угрозу. Поэтому, если американцы хотят придумать какой-то выход из ситуации с Ормузским проливом с помощью глупых действий, они должны быть осторожны, чтобы не добавить еще один пролив к своим проблемам и трудностям», — подчеркнул источник.

Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение, так как через него пролегает путь из Европы в Восточную и Южную Азию.

Турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю отмечал, что вся мировая экономика окажется под угрозой в случае блокировки Баб-эль-Мандебского пролива. Он подчеркнул, что около 12% мировой торговли осуществляется через пролив, который является одним из ключевых маршрутов для контейнеровозов между Европой и Азией.

21 марта военный источник также обещал, что США столкнутся с беспрецедентным ответом в случае попытки захватить иранский остров Харк в Персидском заливе. А одним из вариантов ответа является создание нестабильной обстановки в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

В начале марте Тегеран закрыл Ормузский пролив, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Это спровоцировало топливный кризис резкий рост цен на нефть.

Ранее Тегеран потребовал от Вашингтона признания власти Ирана над Ормузским проливом.