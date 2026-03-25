Губерниев дал совет Карпину

Губерниев посоветовал сборной России наигрывать схему перед возвращением
Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что сборной России по футболу нужно готовиться к возвращению на международные турниры и наигрывать схему. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нужно выстраивать и наигрывать схему на момент возможного возвращения. Постепенно мы к этому придем. Какой костяк он [Карпин] выберет, на кого будет опираться — очень интересно посмотреть», — сказал Губерниев.

Сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре 27 марта. 31 числа в Санкт-Петербурге российские футболисты встретятся с национальной командой Мали. С 2022 года сборная России отстранена от официальных турниров и проводит только товарищеские матчи.

2 февраля глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

