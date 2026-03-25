Песков ответил на вопрос о новой должности Москальковой

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Вопрос о будущей должности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой после окончания ее текущего срока находится в компетенции президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков заверил, что Татьяне Москальковой будут предложены различные варианты продолжения карьеры, однако окончательное решение по конкретной позиции будет принимать лично Владимир Путин.

«Не будем анонсировать сейчас», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, какие именно предложения могут быть сделаны Москальковой.

Татьяна Москалькова занимает должность уполномоченного по правам человека с апреля 2016 года, когда она сменила Эллу Памфилову. До назначения на этот пост Москалькова являлась депутатом Государственной думы, представляя фракцию «Справедливая Россия». В апреле 2021 года президент Путин предложил ей остаться на второй срок.

До этого сообщалось, что основным кандидатом на пост уполномоченного по правам человека, который сейчас занимает Татьяна Москалькова, станет Яна Лантратова.

Ранее Москалькова пригрозила Украине Нюрнбергским процессом.

 
