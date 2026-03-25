Диетолог назвал наиболее полезные сорта сыра

HuffPost: швейцарский сыр и из овечьего молока считаются наиболее полезными

Диетолог рассказал, какие сорта сыра считаются наиболее полезными, пишет Huff Post.

По словам диетолога Бруквелла Уайта, сыр является источником качественного белка и богат кальцием, который поддерживает здоровье костей. Также он содержит витамины группы B, витамин A, цинк и фосфор — вещества, важные для общего состояния организма.

Кроме того, употребление сыра может положительно влиять на здоровье зубов. Он снижает кислотность во рту, а также способствует реминерализации эмали благодаря кальцию и фосфору.

Однако у продукта есть и недостатки. Сыр содержит значительное количество жиров, включая насыщенные, избыток которых может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Поэтому специалисты рекомендуют контролировать размер порций.

Разные виды сыра отличаются по составу. Например, швейцарский сыр содержит меньше натрия, а сыры из овечьего молока — больше белка и минералов. Козий сыр считается более легким вариантом и может лучше усваиваться, отметил эксперт.

Также Уайт добавил, что выдержанные сыры зачастую легче переносятся людьми с непереносимостью лактозы, поскольку ее содержание снижается в процессе производства.

Эксперт советует не исключать сыр полностью, а употреблять его в умеренных количествах, добавляя небольшими порциями к основным блюдам — например, в салаты, супы или овощи.

