Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Диетолог назвал наиболее полезные сорта сыра

HuffPost: швейцарский сыр и из овечьего молока считаются наиболее полезными
IMAGO/Zoonar.com/Jiri HERA/Global Look Press

Диетолог рассказал, какие сорта сыра считаются наиболее полезными, пишет Huff Post.

По словам диетолога Бруквелла Уайта, сыр является источником качественного белка и богат кальцием, который поддерживает здоровье костей. Также он содержит витамины группы B, витамин A, цинк и фосфор — вещества, важные для общего состояния организма.

Кроме того, употребление сыра может положительно влиять на здоровье зубов. Он снижает кислотность во рту, а также способствует реминерализации эмали благодаря кальцию и фосфору.

Однако у продукта есть и недостатки. Сыр содержит значительное количество жиров, включая насыщенные, избыток которых может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Поэтому специалисты рекомендуют контролировать размер порций.

Разные виды сыра отличаются по составу. Например, швейцарский сыр содержит меньше натрия, а сыры из овечьего молока — больше белка и минералов. Козий сыр считается более легким вариантом и может лучше усваиваться, отметил эксперт.

Также Уайт добавил, что выдержанные сыры зачастую легче переносятся людьми с непереносимостью лактозы, поскольку ее содержание снижается в процессе производства.

Эксперт советует не исключать сыр полностью, а употреблять его в умеренных количествах, добавляя небольшими порциями к основным блюдам — например, в салаты, супы или овощи.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
