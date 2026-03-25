В Кемерове задержали руководство рехаба после смерти пациента. Клинику рекламировал Гуф

В Кемерове арестовали директора частной клиники «Свобода», где в 2025 году умер пациент. Руководителю и бывшему главврачу рехаба предъявили обвинения по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ. По данным СМИ, врачи клиники вместо лечения вырабатывали у больных «наркотическую толерантность». При этом работала «Свобода» практически нелегально — у клиники не было лицензии на госпитализацию пациентов в стационар, а медики оформляли липовые рецепты.

Центральный районный суд Кемерова арестовал до 18 мая директора наркологической клиники «Свобода», в которой в 2025 году погиб пациент. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

О задержании директора и бывшего главврача рехаба 24 марта рассказали в Следственном комитете (СК) РФ.

«По версии следствия, группа лиц из числа работников частной клиники, расположенной в городе Кемерово и имеющей сеть на территории Российской Федерации и за ее пределами, осуществляла противоправную деятельность, связанную с оказанием платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В частности, установлено, что сотрудники клиники, не имея соответствующей лицензии, осуществляли введение психотропных веществ пациентам», — уточнили в ведомстве.

В результате действий главврача «Свободы» в августе 2025 года в клинике скончался 37-летний пациент . Главному врачу предъявили обвинение по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Директору клиники вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ) и покушение на незаконный сбыт психотропных веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ). По данным СК, мужчина с февраля по март 2026 года заключил 11 договоров с гражданами на оказание медицинских услуг с применением психотропных веществ. Один из пациентов при этом был несовершеннолетним. Кроме этого, в ходе обысков у директора «Свободы» обнаружили и изъяли ампулы, содержащие психотропные вещества.

«Глава сети «Свобода» Антон Соколов заявил Mash, что он отрицает вину в гибели человека. Говорит: «пациент умер от сердечного приступа на фоне алкоголизма»,

— сообщил Telegram-канал.

Что известно о клинике?

Как сообщил Life со ссылкой на SHOT, кемеровская клиника работала практически нелегально. Минздрав Кузбасса выдал «Свободе» лицензию только на амбулаторное лечение, госпитализировать же пациентов в стационар врачи не имели права . Кроме того, персонал клиники не был официально трудоустроен — зарплату сотрудники получали раз в неделю от медсестры переводом на банковскую карточку.

«Руководство «Свободы» заставляло сотрудников оформлять липовые рецепты и выкупать препараты. Медикаментозной кодировки от зависимостей не было — делали вид, что лечат, а по факту давали обычную воду. И давали таблетки от шизофрении, чтобы превратить человека в «овощ», — уточнил Telegram-канал.

Сутки пребывания в рехабе стоили 10 тыс. руб. При этом медики запугивали родственников пациентов: главной задачей было не вылечить больных, а продать 28-дневный курс реабилитации, который стоил почти 300 тыс. SHOT уточняет, что на выезды вместо врачей нередко выезжали менеджеры клиники, у которых не было медицинского образования.

В самой клинике пациенты жили в абсолютной антисанитарии: их кормили отходами, по стенам палат бегали тараканы. Врачи не брали у людей анализы и не собирали полный анамнез. Вместо того, чтобы лечить пациентов, они вырабатывали у больных «наркотическую толерантность».

Одна из бывших пациенток «Свободы» сообщила Mash, что заплатила за госпитализацию в стационар на два дня 40 тыс. руб. Однако вместо обещанного лечения провела это время на железной кровати с грязным постельным бельем. При этом девушку не кормили, но меняли капельницу раз в день.

Пациент из свердловского филиала клиники также рассказал, что людей в рехабе держали на цепи как собак и заставляли приседать на морозе по 3500 раз.

«Условия содержания в «Свободе» были как в тюремной камере: в комнате площадью 10 квадратов жили 10–12 человек, вся мебель была старая, кормили плохо и наказывали за малейшую провинность. <...> Персонал всячески издевался над зависимыми: их запирали в бане, разогретой до 110–135 градусов и перекрывали выход, заставляли приседать и отжиматься до потери сознания», — говорилось в публикации.

SHOT раскрыл, что за последние два года в кемеровском рехабе умерло как минимум 10 пациентов . Одна из последних историй произошла в 2026 году. Мужчина поступил в клинику 6 февраля, а уже через день впал в кому. Еще через 13 дней он скончался.

Кроме этого, в начале 2025 года врачи московского филиала «Свободы» до смерти избили 35-летнего пациента. Мужчина, проходивший лечение в клинике в Екатеринбурге, также рассказал, что только за три месяца в рехабе скончалось не меньше пяти человек.

Звездные пациенты и амбассадоры

При этом клиника активно рекламировала свои услуги. После открытия филиала на Пхукете руководство рехаба заключило рекламный контракт с рэпером Гуфом (Алексей Долматов), пишет Mash.

Он в том числе записывал интервью с Пашей Техником, который стал пациентом столичного филиала «Свободы» и проходил там лечение за месяц до своей смерти. После сообщений в СМИ о происходящем в клинике Гуф заявил, что прекращает любые отношения с данной организацией.

Кроме Гуфа и Техника, клиника «Свобода» также сотрудничала с музыкантами Slimus (Вадим Мотылев) и Гио Пика (Георгий Джиоев). Рэперов позвали на интервью, где они рассказывали о зависимости. Вопросы им задавал лично учредитель сети Антон Соколов.