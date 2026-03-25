12 ударов ножом в день рождения: москвич пытался убить возлюбленную и погиб в ДТП

В Москве мужчина напал на бывшую возлюбленную в ее квартире на Ходынском бульваре, после чего скрылся и позже погиб в ДТП в Подмосковье. Женщину с тяжелыми ранениями доставили в больницу, за ее жизнь борются врачи. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. О деталях происшествия и личности нападавшего — в материале «Газеты.Ru».

Напал в день рождения

25 марта в квартире на Ходынском бульваре раздались крики — их услышали соседи и сразу обратились в полицию. Когда сотрудники вошли внутрь, они увидели молодую женщину без сознания, в крови, с множественными ножевыми ранениями. Пострадавшую — Марию Б. — экстренно увезли в больницу, сейчас за ее жизнь борются врачи.

По данным следствия, на женщину напал ее бывший молодой человек. Во время ссоры он несколько раз ударил Марию ножом в грудь и спину, после чего скрылся. В ГСУ СК по Москве подтвердили, что женщина госпитализирована, на месте работают следователи и криминалисты.

Как сообщил Telegram-канал 112, нападение произошло в день рождения Марии — она действительно отмечала его 25 марта. На месте преступления 30-летний мужчина оставил записку.

«В ходе возникшего конфликта подозреваемый нанес потерпевшей ножевые ранения в область груди и спины. После совершения преступления мужчина оставил предсмертную записку с указанием, что якобы в его смерти следует винить потерпевшую, и скрылся с места происшествия»,

— рассказали в пресс-службе МВД Москвы.

Как уточнил Mash, мужчина нанес пострадавшей 12 ножевых ранений, по предварительным данным, сфотографировал пострадавшую и разослал снимки ее знакомым, а затем уехал с места происшествия.

Соседи до сих пор обсуждают произошедшее и делятся увиденным.

«Якобы бывший парень караулил ее возле подъезда, потом каким-то образом пробрался домой и зарезал (консьерж так сказала). Я как раз заходила в подъезд, когда ее выносили. Бедная девочка, вся в крови была», — процитировал одну из жительниц дома сайт Msk1.

«В рубашке родилась. Скорейшего выздоровления девочке», — добавила другая.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.

Скрыться не удалось

После нападения в квартире на Ходынском бульваре мужчина скрылся, однако спустя некоторое время попал в аварию. По данным Telegram-канала 112, ранивший Марию молодой человек погиб в автокатастрофе в Московской области.

Как уточнил канал, он ехал на своей машине и врезался в фуру. После удара автомобиль загорелся, а водитель скончался на месте от полученных травм. Эту информацию в части обстоятельств аварии подтвердила и подмосковная полиция.

В МВД Подмосковья сообщили, что ДТП произошло около 12:20 на 79-м километре трассы А-108 в Дмитровском городском округе. По предварительным данным, водитель автомобиля Haval выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Telegram-канал SHOT, в свою очередь, отметил, что авария могла быть преднамеренной , однако официально эту версию пока не подтвердили. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Что известно о пострадавшей и напавшем

По данным SHOT, подозреваемым в нападении оказался 40-летний Юрий М., занимавшийся сборкой мебели и игравший в футбол на любительском уровне, в том числе за команду «Металлист». Как уточнил канал, мужчина приехал к 29-летней Марии Б. ранним утром — около 7 часов — в день ее рождения. Девушка работала помощницей топ-менеджера компании «Росхим» и снимала квартиру в ЖК «Лайнер».

Собеседники Shot также рассказали, что мужчина мог преследовать Марию на протяжении длительного времени и караулить у дома. С собой у мужчины были два банана и телефон.

По данным Mash, у мужчины были финансовые проблемы и долги, из-за которых он конфликтовал с родственниками. Также, как утверждают источники канала, близкие обращали внимание на его нестабильное поведение и предлагали обратиться к специалистам, однако официально диагнозов у него не было.

Мария, по словам соседей, недавно переехала в этот дом, вела спокойный образ жизни и ни с кем не конфликтовала. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.