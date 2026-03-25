Сенегал подал жалобу по поводу пересмотра итогов финала Кубка Африки

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) официально зарегистрировал жалобу Сенегала по поводу пересмотра результата финала Кубка Африкинских наций против Марокко.

Зарегистрированная CAS 25 марта 2026 года апелляция направлена на отмену решения Африканской конфедерации футбола (КАФ) и объявление Марокко победителем турнира. Федерация также просит приостановить срок подачи апелляционной жалобы до публикации полного обоснования решения КАФ.

17 марта КАФ присудила Сенегалу техническое поражение, поскольку его игроки покинули поле и не возвращались более 10 минут. В результате титул чемпиона Африки перешел к сборной Марокко.

В финале Кубка африканских наций 18 января в Рабате в компенсированное время был назначен пенальти в ворота Сенегала за фол на Браиме Диасе. Игроки сборной Сенегала покинули поле в знак протеста. Игра возобновилась через 13 минут, после чего Диас не реализовал пенальти. Основное время завершилось 0:0. В дополнительное время победный гол забил Пап Гейе.

