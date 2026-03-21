Глава МИД Швейцарии выразил надежду на восстановление связей Запада с Россией

Глава МИД Швейцарии Кассис: цель Берна — добиваться диалога с Россией
Global Look Press

Глава министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью швейцарскому изданию Le Temps выразил надежду на восстановление отношений между Западом и Россией, если конфедерация продолжит свои дипломатические усилия.

По словам Кассиса, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которой Берн председательствует в этом году, должна служить платформой для диалога, особенно в условиях, когда страны прекратили общение друг с другом.

«И именно в этом заключается призвание Швейцарии — добиваться налаживания диалога между ними, в частности с Россией. Если нам удастся сохранить определенную стабильность в наших дипломатических отношениях, я убежден, что связи постепенно восстановятся», — добавил Кассис.

ОБСЕ является одной из крупнейших региональных организаций в мире, объединяющей 57 государств из Европы, Северной Америки и Азии. Она занимается вопросами безопасности, включая предупреждение конфликтов, восстановление после конфликтов и борьбу с транснациональными угрозами. Основной целью организации является обеспечение мира, демократии и стабильности.

Ранее в Швейцарии выразили готовность провести новый раунд переговоров по Украине.

 
