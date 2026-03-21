В Норвегии призвали НАТО сохранить военное присутствие на всех флангах

МО Норвегии: НАТО должно иметь присутствие на всех флангах на фоне войны в Иране

Североатлантическому альянсу (НАТО) следует сохранить военное присутствие на всех своих флангах на фоне событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр обороны Норвегии Торе Сандвик в интервью Bloomberg.

По его словам, НАТО должно действовать, поскольку в настоящее время внимание США сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы, наши морские силы, должны принимать решения здесь, и это также подчеркивается во всей НАТО», — заявил он, добавив, что альянс должен избегать любых сокращений на своих флангах для якобы сдерживания России.

В ходе интервью Сандвик также указал на важность присутствия ВС Норвегии в Арктике, а ситуацию вокруг Ирана назвал «не войной НАТО». При этом военное сотрудничество с США, по его мнению, сейчас находится в хорошем состоянии, несмотря на непредсказуемость Вашингтона.

В беседе с агентством министр также признал отсутствие признаков якобы вмешательства Китая или России в события на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее президент США назвал НАТО «бумажным тигром».