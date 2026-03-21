В Госдуме посоветовали дачникам сажать холодостойкие культуры в апреле

Когда почва прогреется до трех-пяти градусов, дачники могут начать сажать на участках холодостойкие культуры: морковку, редис и зелень. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, отметив, что жителям центральной России высаживать картофель лучше в начале мая.

«Апрель для дачника — месяц активного старта. Главное правило: не торопиться и ориентироваться на температуру почвы, а не на календарь. В открытый грунт в апреле высевают холодостойкие культуры, как только земля прогреется до плюс трех-пяти градусов и перестанет липнуть к лопате. Это морковь, редис, репа, редька, пастернак, петрушка, укроп, салат, шпинат, листовая горчица, горох, бобы, лук-севок на репку, лук-чернушка, чеснок-яровой, щавель, ревень. В конце апреля при прогреве почвы до плюс 8-10 градусов можно сеять свеклу. В теплицу из поликарбоната в апреле высаживают рассаду ранней капусты (белокочанной, цветной, брокколи), а также сеют редис, салат, шпинат, укроп, пекинскую капусту, редьку, морковь, свеклу на пучковую продукцию. Если теплица отапливаемая, в конце месяца можно высаживать рассаду томатов, перцев, баклажанов. Картофель в апреле сажают только в южных регионах, в средней полосе лучше дождаться первой декады мая, когда почва на глубине 10 сантиметров прогреется до плюс 8-10 градусов», — сказал он.

Депутат уточнил, что апрель — лучшее время для посадки плодовых деревьев.

«Из цветов в открытый грунт в апреле сеют календулу, васильки, иберис, кларкию, эшшольцию, маттиолу, душистый горошек, космею, алиссум. В теплицу на рассаду высевают бархатцы, циннии, астры, львиный зев, агератум, сальвию, петунию, портулак. Апрель — идеальное время для посадки плодовых деревьев и кустарников, пока не распустились почки. Сажают яблони, груши, сливы, вишни, смородину, крыжовник, малину, жимолость», — добавил он.

Также Чаплин рассказал, как защищать посадки от заморозков.

«Главная опасность апреля — возвратные заморозки. Защитить посадки поможет укрывной материал (спанбонд, агроволокно), которым накрывают грядки на ночь. Для теплолюбивых растений в теплице полезно установить дуги с дополнительным слоем укрытия. Перед посадками грядки перекапывают на штык лопаты, вносят перепревший компост или перегной, а на тяжелых почвах — песок и торф. После посева грядки поливают и мульчируют торфом или перегноем для сохранения влаги. Памятка на апрель: снять укрытия с многолетников, обрезать и подкормить деревья и кустарники, очистить и обработать теплицу, отремонтировать дорожки и заборы, привести в порядок инвентарь, провести обрезку и подкормку газона. Апрельские хлопоты закладывают основу урожая, поэтому не откладывайте дела на май», — заключил он.

