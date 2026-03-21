Последствия взрыва бензовоза на трассе под Ростовом сняли на видео

Очевидцы сняли на видео последствия взрыва бензовоза на трассе под Ростовом

Очевидцы запечатлели на видео последствия серьезного ДТП с участием бензовоза и пяти легковых автомобилей на трассе в Ростовской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На видео можно увидеть густой черный дым, разбитые машины и пожарных, которые прибыли на место происшествия.

Инцидент произошел на 33-м километре трассы Ростов-Таганрог днем 21 марта. Согласно предварительной информации, причиной огненной аварии стало неисправное колесо бензовоза. В результате столкновения произошел взрыв, который вызвал возгорание и охватил как минимум пять автомобилей. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В результате инцидента три человека погибли, еще несколько получили травмы.

Отмечается, что на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Ранее автомобиль протащил ребенка несколько метров в Красноярске.

 
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
