В Курске после падения дрона загорелся дом

Хинштейн: в результате падения БПЛА загорелся дом и повреждены машины

В Курске рухнул дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) — начался пожар в частном доме, также повреждено как минимум три машины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«В результате падения БПЛА в Железнодорожном округе города повреждено не менее трёх машин. Вблизи микрорайона Волокно из-за падения обломков горит частный дом», — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал. На местах работают оперативные службы. Глава региона также обратился к жителям города с просьбой соблюдать меры безопасности.

15 марта беспилотник ВСУ атаковал поселок Коренево в Курской области, из-за чего пострадали три человека. Хинштейн добавил, что им оказали первую помощь и вскоре доставят в Курскую областную больницу.

11 марта иностранный волонтер не выжил при атаке беспилотника квадрокоптерного типа ВСУ. Глава Курской области пояснил, что инцидент произошел ночью на автодороге Дьяконово — Суджа. Дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате множественные ранения получил 40-летний водитель — волонтер, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис.

