«Мы победили в войне»: Трамп задумался о прекращении операции на Ближнем Востоке

Двое мужчин на мотоцикле проезжают мимо билборда с изображением верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи в центре Тегерана, Иран, 14 марта 2026 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже победил Тегеран и теперь думает о сокращении военных усилий на Ближнем Востоке. Эти слова прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что глава Белого дома теряет доверие однопартийцев, которые все больше высказывают недовольство из-за операции в Иране. В то же время газета The Wall Street Journal раскрыла, что Пентагон дополнительно направляет в регион около 2,5 тыс. военных и три корабля. Axios ранее сообщал, что США рассматривают возможность захватить остров Харк, а для этого им понадобится больше ресурсов.

«Мы приближаемся очень близко к достижению своих целей, в то же время рассматривая сокращение масштабных военных усилий на Ближнем Востоке», — написал он в своей соцсети Truth Social.

При этом еще 16 марта глава Белого дома говорил, что не готов объявить о завершении операции в Иране. А уже 20 марта заявил, что Вашингтон мог бы завершить военную операцию «прямо сейчас», однако в этом случае Тегеран восстановит силы, а это «неприемлемая ситуация».

При этом, по словам Трампа, США уже победили Иран, а в республике «уничтожено все, что можно уничтожить».

«Я думаю, мы победили в войне с Ираном. Я не хочу объявлять перемирие. Вы не объявляете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону», — сказал он.

Глава Белого дома также уточнил, что в Иране не осталось лидеров, которые могли бы вести переговоры об урегулировании конфликта, и США «это нравится».

Захват «нефтяного сердца»

Заявление Трампа прозвучали на фоне сообщений о том, что США рассматривают возможность захвата иранского острова Харк ради обеспечения безопасности судоходства через Ормузский пролив. Об этом ранее сообщил портал Axios со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, контроль над островом, где обрабатывается до 90% экспортируемой иранской нефти, также станет весомым аргументом Вашингтона в принуждении Тегерана к капитуляции. Однако захват Харка потребует привлечения большего числа солдат. The Wall Street Journal раскрыла, что США уже дополнительно направляют в регион около 2,5 тыс. морских пехотинцев и три военных корабля.

«Нам понадобится около месяца, чтобы еще больше ослабить иранцев ударами, захватить остров, а затем взять их за яйца для переговоров», — заявил собеседник Axios.

Трамп слабеет

Вместе с тем журнал The Economist пишет, что «необдуманная, безрассудная война» против Ирана делает главу Белого дома слабее и злее. Резкий рост цен на топливо и повлекший его конфликт могут стать политическим самоубийством и помешать президентству Трампа.

По данным издания, в частном порядке многие республиканцы открыто выражают свое недовольство происходящим в Иране. The Economist отмечает, что теперь партия с высокой вероятностью потеряет контроль над палатой представителей в ходе грядущих выборов в конгресс в ноябре. Кроме того, шансы на проигрыш республиканцев в сенате тоже выросли и теперь составляют 50%.

«Даже если боевые действия закончатся завтра, может потребоваться от четырех до шести недель, чтобы восстановить добычу нефти, [еще] четыре-восемь недель, чтобы урегулировать нефтяные рынки, и два месяца, чтобы нормализовать судоходство. <...> Цены могут оставаться высокими в течение нескольких месяцев. Каждый день они ослабляют президента», — говорится в публикации.

Кроме того, журнал отмечает, что Трамп начал сталкиваться и с отпором со стороны европейских союзников по НАТО, которые, привыкнув к грубому обращению, теперь учатся сопротивляться его давлению. Так, они отказались помочь в открытии Ормузского пролива, из-за чего президенту США пришлось изменить курс, «притворившись, что ему никогда не нужна была помощь».

«Хотя президент Дональд Трамп и утверждает, что уничтожил военный потенциал Ирана «на 100%», даже оставшиеся 0% нанесли мировой экономике серьезный ущерб, перекрыв от 10 до 15% поставок нефти. Война Трампа претит американским избирателям гораздо больше любого другого конфликта», — добавляет The Economist.