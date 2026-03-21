Футболиста «Ахмата» увезли на скорой после страшного столкновения в матче РПЛ

Игрока «Ахмата» Богосаваца увезли на скорой после столкновения в матче РПЛ

Футболист грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац получил страшную травму во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

В самом начале второго тайма Богосавац получил коленом по голове от игрока «Ростова» Андрея Ланговича. У Богосавца было разбито лицо, он на некоторое время потерял сознание. Игрока срочно увезли в больницу.

Сейчас идет второй тайм. «Ахмат» ведет со счетом 1:0.

