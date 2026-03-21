Почти полмиллиона жителей Черниговской области остались без света

Север Украины частично обесточен после ударов по энергетической инфраструктуре. Так, без света остались большинство жителей Черниговской области, сообщает компания «Черниговоблэнерго».

Уточняется, что был поврежден важный энергетический объект в Нежинском районе — без электричества остались 430 тыс.абонентов.

В компании отметили, что специалисты приступили к восстановительным работам, но сроки их завершения неизвестны.

В начале марта в Киеве 1 905 зданий в четырех районах остались без тепла. По данным властей, после ночных ударов 7 марта был поврежден объект критической инфраструктуры. В результате обесточенными оказались дома в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинцев предупредили об отключении света по всей стране.