Маск предложил лично выплатить зарплаты сотрудникам аэропортов США

Американский бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X о готовности выплатить заработную плату всем сотрудникам управления транспортной безопасности США (TSA), работающим в американских аэропортах, которые пострадали от приостановки работы правительства (шатдауна).

«Я хотел бы предложить оплатить заработную плату сотрудникам TSA в период этого финансового кризиса, который негативно сказывается на жизни многих американцев в аэропортах по всей стране», — написал предприниматель.

До этого стало известно, что в аэропорту Питтсбурга организовали банк для сотрудников аэропорта, которые несколько недель не получали зарплату в результате шатдауна.

14 февраля министерство внутренней безопасности (МВБ) США частично приостановило работу после того, как законодатели не смогли договориться о финансировании его структур. Тогда частичный шатдаун затронул 13% госслужащих МВБ.

Reuters сообщало со ссылкой на представителей американской администрации, что около 10% сотрудников TSA не вышли на работу в аэропортах на фоне частичной приостановки работы правительства. В обычных условиях доля неявок составляет около 2%, однако после 14 февраля в ряде аэропортов показатель вырос до 20%. Из-за этого в воздушных гаванях возникали огромные очереди, пассажиры проводили на досмотре минимум несколько часов, что приводило к массовым опозданиям и отменам рейсов.

