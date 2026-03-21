Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Маск предложил лично выплатить зарплаты сотрудникам аэропортов США

Маск заявил о готовности выплатить зарплату сотрудникам аэропортов США
Nathan Howard/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X о готовности выплатить заработную плату всем сотрудникам управления транспортной безопасности США (TSA), работающим в американских аэропортах, которые пострадали от приостановки работы правительства (шатдауна).

«Я хотел бы предложить оплатить заработную плату сотрудникам TSA в период этого финансового кризиса, который негативно сказывается на жизни многих американцев в аэропортах по всей стране», — написал предприниматель.

До этого стало известно, что в аэропорту Питтсбурга организовали банк для сотрудников аэропорта, которые несколько недель не получали зарплату в результате шатдауна.

14 февраля министерство внутренней безопасности (МВБ) США частично приостановило работу после того, как законодатели не смогли договориться о финансировании его структур. Тогда частичный шатдаун затронул 13% госслужащих МВБ.

Reuters сообщало со ссылкой на представителей американской администрации, что около 10% сотрудников TSA не вышли на работу в аэропортах на фоне частичной приостановки работы правительства. В обычных условиях доля неявок составляет около 2%, однако после 14 февраля в ряде аэропортов показатель вырос до 20%. Из-за этого в воздушных гаванях возникали огромные очереди, пассажиры проводили на досмотре минимум несколько часов, что приводило к массовым опозданиям и отменам рейсов.

Ранее в США заявили о возвращении Илона Маска в политику.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!