Минобороны Британии осудило «безрассудные атаки» Ирана

«Безрассудные атаки» Ирана являются угрозой британским интересам. Об этом заявили в министерстве обороны Великобритании после информации о запуске двух баллистических ракет по американо-британской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, передает Sky News.

«Безрассудные атаки Ирана, его удары по всему региону и удержание Ормузского пролива в заложниках представляют собой угрозу британским интересам и союзникам Великобритании», — сказал представитель ведомства.

По его словам, самолеты королевских ВВС и другие подразделения продолжают защищать граждан страны и персонал в регионе.

При этом уточняется, что Лондон разрешил Вашингтону использовать британские базы для конкретных и «ограниченных оборонительных операций».

21 марта власти Ирана подтвердили, что запустили две баллистические ракеты в направлении британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. По данным агентства Mehr, этот запуск показывает огромный шаг в противостоянии с США.

До этого иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы. Исламской Республике удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет. О том, что значит иранский успех и почему «стелс» не значит «невидимый», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран атаковал НПЗ в израильской Хайфе.