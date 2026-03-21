Девушку, склонившую школьника к убийству 17-летнего подростка в Петербурге, арестовали

В Петербурге арестовали подозреваемую в склонении к убийству подростка
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд Петербурга избрал меру пресечения девушке, которая стала фигуранткой дела об убийстве 17-летнего подростка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Во время заседания адвокат просил о том, чтобы его подопечную отправили под домашний арест. Несовершеннолетняя говорила, что ей нужно учиться и сдать ЕГЭ. Отец в этом дочь поддержал.

«Пусть получит аттестат, а дальше... как будет», – цитирует пресс-служба родителя.

Один из свидетелей утверждал, что опасается за свою жизнь, поэтому следователь настаивал на аресте. Суд поддержал его просьбу и отправил фигурантку под стражу до 19 мая текущего года.

Девушка была задержана после резонансного убийства 17-летнего молодого человека, с которым она раньше была в отношениях. В расправе подозревают 16-летнего подростка (нынешнего возлюбленного школьницы).

Она якобы рассказала партнеру о насилии в прошлых отношениях, и юноша решил отомстить, забив пострадавшего ножом. Он, по данным СМИ, отсек умершему части рук, ног и голову.

Ранее после задержания эта девушка попала в реанимацию.

 
