«Будут обещать самые разные вещи». Чего ждать от встречи Украины и США в Майами?

21 марта в Майами пройдет двусторонняя встреча США и Украины по урегулированию конфликта. Как рассказал ранее украинский лидер Владимир Зеленский, основной темой переговоров станет возобновление трехсторонних контактов Москвы, Киева и Вашингтона. Кроме этого, украинская делегация также хочет обсудить с американцами снятие санкций с российской энергетики. Чего ждать от встречи — в материале «Газеты.Ru».

Украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым прибыла в Майами на переговоры с представителями США. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

Встреча запланирована на 21 марта. Помимо Умерова, в делегацию Киева также вошли руководитель офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. США на переговорах будут представлять спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее сообщал, что главной темой встречи станут грядущие трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона . По его словам, ситуация требует конкретики, особенно на фоне событий на Ближнем Востоке, которые затягивают диалог с РФ.

«Украина хочет четких дат проведения такой встречи или по меньшей мере приблизительных», — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, он отметил, что киевская делегация также планирует обсудить с американской стороной снятие санкций с российской энергетики. Это, по мнению президента Украины, является угрозой для Киева, так как усиливает российскую армию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что встреча 21 марта будет двусторонней и пройдет без России, однако не раскрыл причину, почему российская делегация не участвует в переговорах.

Украина попытается «урвать» часть денег

Американист Малек Дудаков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что какого-то серьезного прогресса от грядущих переговоров представителей Киева и Вашингтона ждать не стоит .

«Сейчас они (украинцы. — «Газета.Ru») будут тянуть время. Думаю, что будут обещать самые разные вещи американцам, которые потом исполнять не собираются. И мы видим, что даже во всех вопросах, где американцы оказывают давление на Украину, ни на какие уступки Киев идти не стал», — отметил эксперт.

По его словам, сегодня основная цель Украины — это напомнить о себе, так как на фоне войны в Иране Киев испытывает проблемы с поставками вооружений. Кроме того, Украины может попытаться «урвать» часть денег из военных траншей США для операции по Ирану.

«Я сильно сомневаюсь, что это удастся. И тем более тут вообще на самом деле под вопросом, смогут ли законодатели договориться и в принципе эти 200 миллиардов выделить. Я не исключаю того, что могут Трампа опрокинуть и на ближневосточном направлении. Украина, я думаю, очень вряд ли что-то из этих денег получит, из этих военных траншей», — добавил Дудаков.

Когда возобновятся трехсторонние контакты

По словам пресс-секретаря президента России, в Кремле рассчитывают, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь США.

«Это такая ситуативная пауза [в трехсторонних переговорах по Украине], [образовавшаяся] по понятным причинам», — пояснил Песков.

Точных сроков возобновления контактов представитель Кремля не назвал. Однако политолог Павел Данилин в беседе с «Абзацем» выразил мнение, что встречи могут возобновиться летом . Вместе с тем он отметил, что у Москвы на фоне конфликта на Ближнем Востоке появились определенные сомнения по поводу возможной посреднической роли Вашингтона.

«Нам нужно реальное стремление к завершению конфликта. США должны доказать, что они серьезный переговорщик», — заявил эксперт.

При этом кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Зайцев предположил, что Вашингтон в ближайшее время может вообще дистанцироваться от темы Украины, если американские власти все же примут решение о проведении наземной операции в Иране.