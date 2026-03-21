Клювы, лапы, два ствола: как птицы, медведи и люди борются за кедровые орехи

Ожесточенная борьба развернулась вокруг особо важного лесного продукта — кедровых орехов. За право съесть семена кедра сражаются птицы-кедровки, медведи и люди. О том, почему так сложно размножить сосну кедровую, на какие ухищрения идут заготовители, чтобы отобрать добычу друг у друга, и как можно выйти из этой затруднительной ситуации с помощью генетики и селекции, — в материале «Газеты.Ru» к Международному дню лесов.

Птичьи права

На нашей планете, которая существует четыре с половиной миллиарда лет, существует один очень давний союз, любовь которого длится примерно 10-12 миллионов лет.

Это уникальный союз птицы-кедровки (лат. Nucifraga caryocatactes) и кедровой сосны (лат. Pinus sibirica), или по-простому — кедра. Они не представляют жизни друг без друга. В биологии это называется коэволюционный симбиоз.

Эти птицы питаются исключительно семенами сосны кедровой, а в «благодарность» этому дереву птицы занимаются его размножением.

За долгую совместную жизнь птица и дерево настолько «научились друг друга понимать» (приспособились друг к другу), что сложно найти столь гармоничный союз двух живых существ. Кедр подстроил под клюв птицы свои шишки, орешки из которых не вываливаются на землю, как у большинства всех остальных сосновых, а ждут, когда их достанут специально сформировавшимся в процессе коэволюции для этого инструментом — клювом.

А птицы набивают себе зоб этими орешками и делают в лесной подстилке кладку, обычно рядом с кедром. Зимой они раскапывают эти кладки, но не все. Из тех, которые они не найдут, по весне появятся ростки кедра. Самый сильный из них займет господствующее положение и вырвется вперед, дав шанс развитию нового дерева.

Ученые пробовали размножать кедр в лабораторных условиях, — но за миллионы лет он настолько привык пребывать в холодке на определенной глубине от поверхности земли в «профессиональной» птичьей кладке, что вырастить его можно, только повторив тот же ритуал, который делает кедровка. Ну и подождать полгода.

«Кедровые орешки — это семена сосны, только очень крупные. Они тяжелые, без крылышек, и поэтому не переносятся ветром, как у многих других хвойных. Перенести их может только птица-кедровка. Для развития этих семян нужна холодовая обработка в определенных температурных условиях, которую еще называют стратификация. Без нее, если просто взять вот этот орешек кедровый и посадить в землю, он не прорастет и вообще не начнет развиваться», — рассказал ученый-генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

Птица-кедровка Global Look Press

Когда-то ученые считали, что птицы-кедровки необычайно умны, так как они могут зимой, в глубоком снегу, отыскать кладку, которую сделали летом. Но, проведя исследования, они поняли, что птицы находят не именно свои кладки, — они находят любые, сделанные также и другими кедровками, запасы, которые располагаются примерно вокруг дерева.

Птицы съедают то, что находят, а из остальных кладок появляются новые кедры.

Стоит ли говорить, что без кедровок эти кедры погибнут, и наоборот: без кедра и его семян погибнут кедровки. Поэтому птицы по праву считают кедровые орешки своими.

Медвежья услуга

Однако медведи тоже очень любят кедровые орехи. Для сибирского медведя очень важно набрать достаточно жира для успешной спячки, — а кедровые орехи содержат очень много масла и очень калорийные. Если жира набрать не получится, медведь не сможет залечь в спячку и станет опасным лесным зверем — шатуном.

Лазают медведи по деревьям как обезьяны, несмотря на их комплекцию. Они забираются, трясут ветки, сбрасывают шишки вниз и целиком их съедают.

Для кедра, понятное дело, — никакой пользы, так как в этом случае семена дерева не смогут прорасти.

«На этой поляне» медведи сильно конкурируют с птицей-кедровкой.

«Если птицы видят, что медведь лезет на дерево, — они стаей налетают и пытаются собрать семена до медведя. Так как кедр хорошо приспособлен под птицу, — у этой сосны шишки расположены таким образом на ветках, что их очень хорошо видно даже издалека именно птицам, но не медведям. Поэтому медведь лезет наугад, а птицы моментально собираются со всей округи большой стаей в несколько сотен особей и быстренько, пока он не успел добраться, это дерево очищают», — рассказал Крутовский, опираясь на собственные экспедиционные наблюдения.

Иногда птицы даже атакуют медведей, — причем вполне успешно. Так как кедровки довольно крупные (примерно как вороны), клювы у них длинные и крепкие, — они вполне могут нанести урон «царю леса».

Человеческий фактор

Однако и человек любит кедровые орехи. Они спасали людей в периоды голода на протяжении всей истории человечества, — опять же из-за своей питательности. Люди издревле приспособились использовать для сбора орехов колот — большой деревянный молоток, которым долбят по стволу дерева. Но сейчас этот способ сбора орехов запрещен, так как он травмирует деревья.

Современные собиратели применяют специальные кедротрясы. Это оборудование создает большую частоту колебаний в стволе и ветвях. В результате шишки падают на землю.

Птицы-кедровки с людьми поступают так же, как и в ситуации с медведями. Они пытаются собрать семена до человека, внимательно наблюдая за перемещением сборщиков орехов, но, конечно, так получается, не всегда.

Если же человек полностью обирает деревья, — это обрекает птиц на голодную смерть и негативно влияет на возобновление кедровых лесов.

Местные жители пытаются соблюдать баланс, разумно разделяя урожай с кедровками. Более того, с давних пор жители древних поселений в Сибири размещали саженцы кедра рядом с жильем, создавая так называемые припоселковые кедровники.

Может, просто завести кедровые плантации?

Человечество одомашнило многие растения и деревья. Почему же до сих пор никому не приходило в голову создать кедровые плантации?

Конечно, такие мысли у биологов возникали. Более того, на нынешнем этапе развития науки можно создать не только плантации кедров, но и сделать эти деревья удобными для сбора урожая орехов.

В России работает группа ученых, которая некоторое время назад вывела карликовый кедр. Если обычно сибирские кедры достигают 40-50 метров в высоту, карликовые кедры имеют размер яблони.

Специалист по этому вопросу — Сергей Горошкевич, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН (Томск). Он один из ведущих специалистов в стране по кедру и возглавляет Лабораторию дендроэкологии.

Много лет назад он заинтересовался кедровыми деревьями с необычными ветками, — так называемыми ведьмиными метлами, — которые иногда встречаются у кедра и других древесных видов. Это густое пугающее скопление веток, которое выглядит как аномалия и издалека действительно напоминает ведьмину метлу.

Как объяснил Горошкевич, эта аномалия возникает по двум причинам. Одна из них — это поражение верхушечной (апикальной) почки. Она может быть поражена грибками, а может — насекомыми-вредителями. Вторая причина — это генетическая мутация. В любом случае, в результате происходит бурный компенсаторный рост боковых ветвей.

«Ведьмины метлы на кедрах встречаются довольно редко, — примерно у одного дерева из 10 тысяч деревьев. Мы нашли в природе ведьмину ветлу, срезали с нее черенок, и привили на обычный кедр. Он стал подрастать и давать шишки, будучи по колено ростом. Если обычный кедр на максимуме растет по полметра в год, то карликовые растут по 15 сантиметров в год. Они примерно в пять раз меньше обычного. Так что перспектива выращивания карликового кедра в плантационных хозяйствах выглядит вполне реализуемой, и это даст возможность оставить сибирские леса в покое», — сказал Сергей Горошкевич.

Однако шишки на таких карликовых кедрах, которые в качестве прототипов выращивает Горошкевич, — пока мелкие. Тут, по его словам, может помочь генетика. Для этого стоит запустить проект по изучению и выращиванию карликовых кедров, дать возможность российским генетикам-селекционерам поработать.

«Было бы интересно понять генетическую природу этой мутации. Это не только поможет понять механизмы регуляции роста растений, но и создать инструменты для управления этим ростом и создания новых ценных декоративных и селькохозяйственных сортов растений и деревьев. В свое время за карликовый сорт пшеницы с высокой урожайностью, засухоустойчивостью и низкой полегаемостью, который произвел «зеленую» революцию и спас от голода миллионы людей в Африке и Азии, была получена Нобелевская премия», — заметил Константин Крутовский.

Если бы в России появился научный проект по созданию карликового кедра, отечественные ученые смогли бы вырастить уникальное дерево, не встречающееся больше нигде на нашей планете.

И не нужно было бы вмешиваться больше в разборки птиц-кедровок и медведей.