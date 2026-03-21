«Сгорело не менее пяти машин»: появились детали аварии с бензовозом под Ростовом

В Ростовской области люди не выжили при взрыве бензовоза

В Ростовской области произошло жесткое ДТП, есть жертвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В результате аварии на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог сгорело не менее пяти машин. Как рассказали очевидцы, виновником ДТП мог стать бензовоз, который, по их словам, летел по встречке. Он взорвался и спровоцировал возгорание», – говорится в публикации.

По предварительной информации, в результате серьезного ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, еще двое — пострадали.

В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел на 33 километре трассы Ростов-Таганрог 21 марта. Автомобилисты запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, как несколько автомобилей горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью.

Ранее автомобиль протащил ребенка несколько метров в Красноярске.