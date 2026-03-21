Власти Германии своим отказом от российских энергоносителей буквально подводят страну и народ к пропасти. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

К публикации дипломат прикрепила ссылки на материалы, подтверждающие, что отказ от энергоносителей из России сильнее всего ударит по кошелькам немецких граждан, в то время как состояние немецкой экономики только ухудшается.

«Германию и ее народ буквально подводят к краю пропасти», — написала она.

Захарова напомнила, что раньше Германия была крупнейшим импортером дешевых российских энергоносителей, из-за чего промышленность ФРГ развивалась, а конкурентоспособность немецких товаров была значительно выше. Тем не менее отказ от поставок из РФ спровоцировал удорожание работы предприятий и волну банкротств, добавила она.

Представитель российского МИД отметила, что несмотря на это ни один политический лидер Германии не выступил за возврат к сотрудничеству с Россией, будто немецкие власти нацелены на «уничтожение немецкой промышленности и экономическую стагнацию».

Ранее в Европарламенте призвали вернуться к закупкам российской нефти.