Над Россией за семь часов сбили 54 БПЛА. Военная операция, день 1487-й

12:35

🔴 Сводка Минобороны о ходе СВО на 21 марта

• Группа «Север» улучшила положение по переднему краю в Сумской и Харьковской областях. Поражены формирования 6 бригад и полков ВСУ в районах Потаповки, Мирополья, Чугуева и Песчаного. Потери ВСУ: до 220 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубица М114 (США). Уничтожены 2 склада материальных средств.

• Группа «Запад» улучшила тактическое положение. Поражены соединения ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери противника: свыше 180 военнослужащих, танк, 4 ББМ (в т.ч. 2 западных), 25 автомобилей. Уничтожены 2 склада боеприпасов.

• Группа «Юг» заняла более выгодные рубежи и позиции. Поражены формирования 6 бригад ВСУ в районах Славянска, Краматорска и Константиновки. Потери ВСУ: до 190 военнослужащих, 7 ББМ, включая БМП «Marder» (ФРГ) и БТР М113 (США), 10 автомобилей, 3 орудия, 2 станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и 2 склада материальных средств.

• Группа «Центр» улучшила положение по переднему краю. Поражены силы 7 бригад, полка морской пехоты и двух бригад нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских формирований: свыше 370 военнослужащих, 11 ББМ, 24 автомобиля, 7 орудий (в т.ч. 2 гаубицы М777 США), 2 станции РЭБ. Уничтожены 2 склада боеприпасов.

• Группа «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Поражены формирования 10 бригад и полков ВСУ в Запорожской области. Потери противника: более 305 военнослужащих, 3 ББМ, 7 автомобилей, станция РЭБ. Уничтожен склад материальных средств.

• Группа «Днепр» нанесла поражение силам трех бригад ВСУ в Запорожской области. Потери ВСУ: до 45 военнослужащих, 5 автомобилей, 4 станции РЭБ. Уничтожен склад материальных средств.