Над Россией за семь часов сбили 54 БПЛА. Военная операция, день 1487-й

Режим максимальной беспилотной опасности объявлен в Костромской области, сообщил губернатор Сергей Ситников.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что в будущем может присоединиться к блокировке кредита ЕС на €90 млрд для Украины.
В Курской области отменили авиационную опасность, сообщил оперштаб региона.
🔴В белгородском Смородино число погибших при обстреле со стороны ВСУ увеличилось до четырех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Тела двух женщин извлечены из-под завалов», — отметил он.
Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
В Одессе сотрудники ТЦК задержали и увезли жениха по дороге на свадьбу, сообщает УНИАН.
❗️Операторы БПЛА на Сумском направлении ликвидировали майора украинского пограничного отряда Сергея Сапсая, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«FPV-расчетом ликвидирован заместитель начальника группы разведывательных БПЛА 10-го погранотряда «Дозор» майор Сергей Сапсай», — отметил собеседник агентства.
В Сумах на северо-востоке Украины произошел взрыв, сообщает «Общественное».
В больницах остаются 12 пострадавших при атаке ВСУ в Брянске, сообщили в Минздраве РФ.
Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе, сообщила Росавиация.
❗️ В Брянской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель, повреждены хозпостройка и трактор, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошли взрывы, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщила Росавиация.
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация.
«Возможны корректировки в расписании части рейсов», — говорится в публикации.
🔴Москва выразила готовность к урегулированию ситуации вокруг Украины еще на Аляске, теперь Вашингтон начинает «колебаться», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ОТР.
На Украине начался дефицит гречневой крупы, на нее идет панический спрос, цена за килограмм выросла вдвое, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Еще два украинских БПЛА уничтожили в небе над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
❗️ В селе Грузское Белгородской области FPV-дрон ВСУ ударил по территории предприятия, пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
ЕС не сможет подключиться к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, пока не будут проведены кадровые изменения, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Сейчас начинают в Евросоюзе говорить о том, что мы должны быть более активными в мирных инициативах в отношении войны на Украине, что мы должны вести переговоры. Простите, а кто будет вести переговоры с Каей Каллас или с Урсулой фон дер Ляйен? Это должен быть один из больших лидеров, один из больших премьеров или президентов крупных государств», — сказал он.
Украина уступает России в военной мощи и рано или поздно должна будет понять, что скорейшее прекращение конфликта и заключение мира отвечает ее интересам, сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
🔴В селе Смородино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ погибли две женщины, еще одна получила тяжелые травмы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Удар нанесен по социальному объекту, под завалами могут находиться люди <...> Здание социального объекта разрушено. Кроме того, огнем уничтожен объект торговли», — отметил он.
На Украине продолжает дорожать топливо — цена дизеля приближается к 90 гривнам (170 рублей) за литр, сообщает «Страна».
❗️Силы ПВО за семь часов уничтожили 54 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Переговоры по урегулированию украинского конфликта могут снова пройти в Швейцарии, заявил в интервью газете Le Temps сделал глава МИД страны Иньяцио Кассис.
В результате атак со стороны ВСУ за сутки ранены четыре жителя Херсонской области, повреждены жилые дома, административные здания и автомобили, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
Российские военные уничтожили две группы живой силы ВСУ, в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.
Мужчина получил ранения в результате детонации дрона ВСУ в хуторе Бондаренков Шебекинского округа, сообщил оперштаб Белгородской области.
Безэкипажный катер обнаружен на турецком побережье Черного моря в провинции Орду, передает в субботу агентство IHA.
В селе Коханое Токмакского муниципального округа Запорожской области в минувшие сутки при атаках со стороны Вооруженных сил Украины получили ранения двое жителей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Взрыв прогремел в субботу в городе Конотоп Сумской области на севере Украины, сообщил мэр населенного пункта Артем Семенихин.
ВСУ за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области 87 БПЛА, 6 человек получили различные ранения и травмы. Наиболее масштабные последствия атак зафиксированы в Шебекинском округе, следует из сообщения регионального оперштаба.
❗️Уничтожены еще два беспилотника, которые летели в направлении Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Украинские войска потеряли порядка 1 310 солдат в зоне СВО за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
Средства ПВО РФ за минувшие сутки сбили 668 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
🔴 Сводка Минобороны о ходе СВО на 21 марта
• Группа «Север» улучшила положение по переднему краю в Сумской и Харьковской областях. Поражены формирования 6 бригад и полков ВСУ в районах Потаповки, Мирополья, Чугуева и Песчаного. Потери ВСУ: до 220 военнослужащих, 8 автомобилей, гаубица М114 (США). Уничтожены 2 склада материальных средств.
• Группа «Запад» улучшила тактическое положение. Поражены соединения ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери противника: свыше 180 военнослужащих, танк, 4 ББМ (в т.ч. 2 западных), 25 автомобилей. Уничтожены 2 склада боеприпасов.
• Группа «Юг» заняла более выгодные рубежи и позиции. Поражены формирования 6 бригад ВСУ в районах Славянска, Краматорска и Константиновки. Потери ВСУ: до 190 военнослужащих, 7 ББМ, включая БМП «Marder» (ФРГ) и БТР М113 (США), 10 автомобилей, 3 орудия, 2 станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и 2 склада материальных средств.
• Группа «Центр» улучшила положение по переднему краю. Поражены силы 7 бригад, полка морской пехоты и двух бригад нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских формирований: свыше 370 военнослужащих, 11 ББМ, 24 автомобиля, 7 орудий (в т.ч. 2 гаубицы М777 США), 2 станции РЭБ. Уничтожены 2 склада боеприпасов.
• Группа «Восток» продвинулась в глубину обороны противника. Поражены формирования 10 бригад и полков ВСУ в Запорожской области. Потери противника: более 305 военнослужащих, 3 ББМ, 7 автомобилей, станция РЭБ. Уничтожен склад материальных средств.
• Группа «Днепр» нанесла поражение силам трех бригад ВСУ в Запорожской области. Потери ВСУ: до 45 военнослужащих, 5 автомобилей, 4 станции РЭБ. Уничтожен склад материальных средств.
Зафиксирован удар по воинской части в районе населенного пункта Балабино в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья, сообщает РИА Новости.
Посольство России в Великобритании призвало британские СМИ изучить преступления ВСУ против гражданского населения вместо того, что тиражировать фейки о якобы «похищении» украинских детей.
Над территорией Брянской области за сутки уничтожены 154 вражеских беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
Иностранные наемники из рядов ВСУ попали под удар в районе Новомосковска в Днепропетровской области. По словам координатора николаевского подполья Лебедева, в районе удара видели иностранных военных, разговаривавших на немецком языке.
Responsible Statecraft: президент Украины Владимир Зеленский перестал сдерживать себя и теперь активно критикует Европу.
Военкоматы до сих пор фиксируют стабильный поток добровольцев, которые хотят связать свою жизнь с Вооруженными силами России, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
ВСУ с утра 20 марта до утра 21 марта шесть раз применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Взрывы снова прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил украинский телеканал «Общественное».
В аэропорту «Шереметьево» ввели временные ограничения на работу.
«Общественное»: украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с американской стороной по вопросам урегулирования конфликта на Украине.
AntiDiplomatico: президент России Владимир Путин получил значительное геополитическое преимущество над соперниками.
«По мнению украинских обозревателей, лояльных киевскому режиму, на фоне проблем Киева, связанных с поставками противоракетного оружия Украине, Путин, возможно, находится в наилучшем геополитическом положении за последние годы», — указывает издание.
Расчет ТОС-1А 6-го группы войск «Север» уничтожил 40 военных и 6 опорных пунктов ВСУ 11 огневыми ударами в Харьковской области, сообщает ТАСС.
Над Самарской областью сбили шесть украинских беспилотников, на месте работают оперативные службы, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в Мах.
Беспилотники сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы, два из них упали на строящийся дом, сообщил глава Башкирии.
Spectator: положение Владимира Зеленского оказалось подорвано после сенсационного соцопроса на Украине, показывающего абсолютное несогласие населения с ним по территориальному вопросу.
«Сенсационный опрос общественного мнения, проведенный на прошлой неделе <…>, показал, что 61 процент украинцев согласились бы на обмен территории на мир с Россией», — указывается в материале.
Взрывы прогремели в субботу утром в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщил украинский телеканал «Общественное».
🔴 Минобороны: российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 283 украинских беспилотника над регионами России.
Сегодня 1487-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.