«Люди сходят с ума, когда видят такие деньги»: как выплаты за гибель на СВО перессорили российские семьи

«Бумажные вдовы» — так в СМИ называют женщин, которые вступают в брак с участниками СВО, чтобы получить выплаты в случае их гибели. Некоторые мошенники организуют схемы вокруг одиноких мужчин, заманивая их на контракт и убеждая расписаться с нужной «невестой». Как защитить себя и своих близких от подобного мошенничества — в материале «Газеты.Ru».

«Моего сына, Леню, призвали на «срочку» в 18 лет, после школы. На «срочке» он подписал контракт», — рассказывает «Газете.Ru» Людмила (имя изменено), жительница поселка в Красноярском крае.

Корреспондент «Газеты.Ru» нашел ее сообщение в одном из чатов для родственников участников СВО. Женщина жаловалась, что пока ее сын воевал, его успела женить на себе некая девушка. Леонид погиб на фронте, а вдова теперь может претендовать на крупные выплаты от государства (Так называемые «гробовые» делятся поровну между женой, родителями и детьми погибшего. Существует несколько видов таких компенсаций, в том числе единовременная «президентская» выплата в размере 5 млн руб.).

«В армию он уходил без девушки, под конец срочной службы познакомился с ней по интернету, она из Хакасии. Осенью 2023 года он подписал контракт, в январе 2024-го приехал в отпуск ко мне вместе с ней, тогда они увиделись первый раз... Я не думала, что у них что-то серьезное. Думала, потусуются и разбегутся, ну, пацан со срочки пришел, год без девки был. Тем более, он подписал контракт, я думала, она его не дождется…

Мне он говорил, что три года не будет жениться, потому что он суеверный. Обещал: «Мама, ты у меня на свадьбе будешь самой красивой», — вспоминает Людмила.

Однако спустя два месяца девушка приехала к Леониду в часть, привезла ему «гражданские» брюки и уговорила сходить в ЗАГС . «Он потом позвонил, сказал, что сам не знал о ее планах, просто не смог ей отказать», — объясняет мама Леонида.

Позже Леонид пропал без вести. В декабре 2025-го стало известно, что он погиб. Пока он числился пропавшим, его жена стала жить с другим. Об этом узнали их общие знакомые и рассказали матери.

» Она говорила, что живет у родителей другого, а про моего сына писала, что «оплакала его». Мне показали скриншоты с этими сообщениями… На его похороны она пришла, но не дала ни копейки, никак не участвовала», — говорит Людмила.

Как признается женщина, больше всего ее задело, что после смерти сына никто, в том числе вдова, ее не поддержал, «даже не спросил, как я себя чувствую, не нужна ли помощь, хватает ли денег на похороны». Сейчас Людмила судится с невесткой, чтобы признать ее брак фиктивным. Деньги за погибшего обе не получили — мать написала заявление в его часть, чтобы там приостановили выплаты его жене. Самой Людмиле, по ее словам, также ничего не приходило.

«Я жила без этих денег, и дальше проживу без них. Это ради справедливости», — объясняет Людмила.

Подобные истории теперь не редкость. С женами погибших участников СВО судятся родители, братья и сестры, дети убитого, и у каждого — своя правда .

«Мой дядя десять лет работал в «Вагнере», а когда «Вагнер» распался, решил заключить контракт с Российской Федерацией. Просто говорил: «Я военный, я ничего другое не умею делать»... Когда дядя перестал выходить на связь [из зоны СВО], мы начали его искать, и тут его командир нам сказал, что у него есть официальная жена, и нам сообщать ничего не будут. Потому что она как бы первоочередная», — рассказывает «Газете.Ru» Василий (имя изменено) из Ставропольского края.

В своем письме в редакцию племянник пожаловался, что его дядя «заключил втайне от родственников и всех друзей брак, находясь дома в отпуске», через две недели пропал без вести, а прокуратура не соглашается признать брак фиктивным.

По словам Василия, семья дяди прежде ничего не знала про его жену. А сама женщина, когда тот пропал, якобы призналась племяннику, что заключила брак только ради выплат.

«У нас нет шкурного интереса, мы никуда не подавали никакие заявки [на получение компенсаций]… Я хочу придать это огласке, чтобы не было таких женщин, которые вступают в брак для выплат… Я слышал из интернета, что бывают такие случаи», — объяснил Василий корреспонденту «Газеты.Ru».

Однако, когда редакция связалась с самой вдовой, выяснилось, что она 12 лет прожила с погибшим военным. Брак не заключали, потому что «и так все устраивало», да и военный постоянно был в разъездах.

«Родственники моего мужа уже вызывали ко мне милицию и несли чушь… С ними у меня отношения не сложились… Я думаю, что они и на этом могут не успокоиться. У меня все доказательства нашего совместного проживания есть, есть очень много свидетелей, включая его сослуживцев», — подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» вдова.

Разобраться в семейных конфликтах всегда непросто, а в этих случаях речь идет еще и о многомиллионных выплатах.

«Люди начинают с ума сходить, когда видят эти деньги. И настоящие браки пытаются признать фиктивными, и мошеннические схемы встречаются. Уже накрывали целые банды, которые поставили фиктивные браки на поток», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» адвокат из Донецка Владислав Сопельник, консультирующий родственников бойцов.

По словам эксперта, важно помнить, что у брака есть свои «признаки фиктивности». Знание их может помочь как добросовестным родственникам, так и честным женам, которые хотят защитить свои права.

«Недостойное поведение жены»: почему брак могут признать фиктивным

Сами родственники не могут признать брак фиктивным. Соответствующий иск должен подать в суд кто-то из супругов либо прокуратура, куда могут обратиться родные .

«Для меня понятие «признак фиктивности» простое — люди абсолютно не были знакомы друг с другом, познакомились и в течение кратчайшего времени, до недели, решили заключить брак. Учитывая современные реалии, в этом случае я не верю в чистоту помыслов», — указывает Сопельник.

Законом признаки фиктивного брака четко не определены. Есть 27 статья Семейного кодекса РФ, которая гласит, что брак должен заключаться с целью создания семьи. «Создание семьи» должно нести за собой какие-то нормативно-правовые последствия: совместная жизнь, решение совместных проблем, возможно, общие дети, перечисляет юрист.

«Но, если мы применяем нормы действия закона к военнослужащим, то отсутствие совместного проживания и совместного хозяйства, к примеру — это еще не основание, чтобы признать брак фиктивным. Он военный, он большую часть времени проводит со своим подразделением», — объясняет адвокат.

Если цель родственников — не дать «бумажной вдове» нажиться на погибшем, для этого необязательно оспаривать сам брак, обращает внимание эксперт. Проще попросить суд лишить ее права на получение выплат. Судья может принять такое решение на основании «недостойного поведения» жены. Например, у нее были другие мужчины, пока законный муж был на фронте.

«Должны быть явные признаки. Не просто слова родственников: «Мы считаем, что она недостойная». Это должны быть доказательства. Возможно, сообщения в мессенджерах, какие-то аудио-, видеозаписи», — перечисляет адвокат. «Первое такое громкое дело было рассмотрено в 2023 году.

Боец был участником добровольческого подразделения «Ахмат», погиб. Еще пока он служил, его супруга хвасталась в соцсетях дорогими подарками явно не от него, букетами и так далее.

Дело дошло до Верховного суда, и суд встал на сторону матери бойца».

В то же время, есть недобросовестные родственники участников СВО, которые пытаются признать их брак фиктивным ради собственной выгоды, предупреждает Сопельник. В таком случае жене помогут в суде общие знакомые, которые подтвердят историю пары. Также можно использовать личные переписки между мужем и женой, продемонстрировать совместный отдых, который у них был.

«Доказательством может быть взаимная поддержка друг друга, финансовая, по мере возможностей, моральная», — добавляет собеседник «Газеты.Ru».

Чтобы участники СВО не попали в руки организованных мошенников, родственники должны как можно больше с ними общаться, поддерживать их, интересоваться их жизнью, считает Сопельник. Впрочем, и сами злоумышленники как правило выбирают в качестве жертв одиноких, безработных мужчин.

«Ищут людей из самых социально незащищенных слоев населения, проще говоря, из бомжей. Набирают их по приютам, по ночлежкам.

Предлагают заключить контракт, обещают огромные суммы. Если человек никогда в жизни не видел сто тысяч рублей, а тут ему на карту начинают приходить миллионы, конечно, он соглашается. Тут же до отправки на СВО его расписывают, на жену он оформляет доверенность через нотариуса (который тоже в доле). Там все продумано, сегодня брак, через три дня контракт», — описывает Сопельник.

По его словам, в таких схемах могут участвовать сразу несколько женщин. А без заявления родственников власти не сразу обратят внимания на «бумажную вдову».

» Был случай в Хабаровском крае, когда женщина успела за полтора года сменить трех мужей, все участники СВО, и за всех она получила выплаты . Ущерб государству нанесен более 40 миллионов рублей. Прокуратура заинтересовалась, начали расследование, в итоге раскрыли преступную схему», — говорит адвокат.

На его взгляд, в этом случае с военными должны работать психологи, чтобы те не совершали опрометчивых поступков в тылу. Кроме того, должную осмотрительность следует проявлять органам ЗАГСа, например, отказываться регистрировать брак, если мужчина пришел пьяный.

«Сделки у нотариуса, к примеру, фиксируются под аудио-, видеозапись, эти записи хранятся, при необходимости можно проверить, в каком состоянии человек подписывал юридически важные документы, не находился ли он под чьим-то влиянием. Почему у нас не предусмотрен такой же механизм в органах ЗАГСа? Это тоже уменьшит подобные случаи мошенничества», — заключает адвокат.