Москвичка отдала 18 млн рублей за «замену ключей домофона»

В Москве мошенники под предлогом замены ключей от домофона обманули 75-летнюю женщину на 18 млн рублей. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Сначала пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником управляющей компании. Он сообщил о якобы замене дверей и ключей в подъезде и убедил женщину назвать код из СМС.

После этого с ней связался другой злоумышленник, который представился специалистом финансовой организации. Он сообщил, что аккаунт женщины на «Госуслугах» якобы взломан, а от ее имени оформлена доверенность на перевод денег для противоправных целей.

Затем пенсионерке начали звонить другие «сотрудники», которые настаивали на срочной проверке накоплений и обновлении лицевого счета. В прокуратуре отметили, что собеседники действовали убедительно, и женщина сама рассказала о своих сбережениях, вложенных в акции крупной компании.

Поверив, что после проверки деньги вернут, она по указанию мошенников дважды снимала средства со счета, упаковывала их как посылки и передавала курьерам.

В результате женщина лишилась 18 млн рублей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проверка находится на контроле Чертановской межрайонной прокуратуры.

