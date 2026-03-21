Henkel зарегистрировала товарный знак в России

Немецкая компания Henkel зарегистрировала товарный знак бренда косметики для волос Schwarzkopf. Об этом пишет ТАСС.

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы в Роспатент в апреле прошлого года, уточняет агентство.

«Товарный знак зарегистрирован по 14 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — химикаты, косметика, масла, бытовые средства, медикаменты, инструменты, мебель и зеркала, ящики для хранения для парикмахерских <...>», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что Henkel зарегистрировала в Роспатенте бренд Luminance — права на него будут закреплены за организацией до апреля 2035 года. Новый товарный знак позволит выпускать бальзамы, маски, гели, краски для волос, шампуни, кондиционеры и другие косметические средства.

В 2022 году Henkel объявила об уходе из России. На отечественном рынке компания была представлена ООО «Хенкель Рус». Активы «Хенкель Рус» были проданы компании «ЛИД ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», зарегистрированной в ОАЭ. После этого «Хенкель Рус» была переименована в «Лаб Индастриз». По итогам 2024 года организация показала выручку в 92 млрд рублей, чистая прибыль составила 21 млрд рублей.

Ранее Victoria's Secret зарегистрировала в России новый бренд.

 
