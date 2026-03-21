В Израиле анонсировали увеличение интенсивности атак на Иран

Интенсивность израильских и американских атак против Ирана существенно возрастет в ближайшие дни. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Ynet в соцсети X.

«На этой неделе интенсивность атак, которые Армия обороны Израиля и американские военные будут проводить против иранского террористического режима и инфраструктуры, на которую он опирается, значительно возрастет», — сказал он.

По словам Каца, ЦАХАЛ силен, как и израильский тыл. Министр подчеркнул: Израиль не остановится, пока не будут достигнуты все военные цели.

21 марта власти Ирана подтвердили, что запустили две баллистические ракеты в направлении британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. По данным агентства Mehr, этот запуск показывает огромный шаг в противостоянии с США.

До этого иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы. Исламской Республике удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет.

