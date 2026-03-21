Стало известно состояние футболиста «Ахмата», получившего страшную травму

Игрок «Ахмата» Богосавац пришел в сознание после травмы в матче РПЛ

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац пришел в сознание после страшного столкновения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба грозненской команды.

«Мирослав пришел в сознание и покинул поле на машине скорой помощи. Здоровья, Боги», — говорится в сообщении.

В самом начале второго тайма Богосавац получил коленом по голове от игрока «Ростова» Андрея Ланговича. У Богосавца было разбито лицо, он на некоторое время потерял сознание. Игрока срочно увезли в больницу.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча..

Сейчас идет второй тайм. «Ахмат» ведет со счетом 1:0.

19 марта нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен сломал руку в матче плей-офф Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Он получил травму на восьмой минуте матча после борьбы с защитником «красных» Ибраимой Конате. Футболисту забинтовали руку, чтобы он сумел продолжить матч: Осимхен доиграл первый тайм, однако в перерыве был заменен.



