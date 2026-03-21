Россиянка перекрасила сервала и пыталась улететь с ним в Мексику, чтобы продать

В Сочи женщина пыталась вывезти из РФ в Мексику сервала

В Сочи женщине вынесли приговор после попытки вывезти из страны редкое животное. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Россиянка купила на территории РФ сервала – вид, который находится под угрозой исчезновения. Стоимость особи составила 1,3 миллиона рублей.

Женщина планировала перепродать питомца в Мексике. Чтобы таможенники не остановили ее, россиянка покрасила животное и оформила документы, в которых не указан реальный вид.

«Довести свой преступный умысел до конца она не смогла, поскольку была задержана сотрудниками таможни в международном аэропорту Сочи», – сообщается в публикации.

Суд признал женщину виновной в покушении на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов. Ее обязали выплатить штраф.

До этого водитель грузовика пытался провести из США на территорию Мексики 39 живых питонов. Когда таможенники нашли рептилий, они уже были в неудовлетворительном состоянии. Ему назначили штраф.



Ранее более 10 кг волос конфисковали у иностранца в аэропорту Нижнего Новгорода.