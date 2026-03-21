Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянка перекрасила сервала и пыталась улететь с ним в Мексику, чтобы продать

Josef_Svoboda/Shutterstock/FOTODOM

В Сочи женщине вынесли приговор после попытки вывезти из страны редкое животное. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Россиянка купила на территории РФ сервала – вид, который находится под угрозой исчезновения. Стоимость особи составила 1,3 миллиона рублей.

Женщина планировала перепродать питомца в Мексике. Чтобы таможенники не остановили ее, россиянка покрасила животное и оформила документы, в которых не указан реальный вид.

«Довести свой преступный умысел до конца она не смогла, поскольку была задержана сотрудниками таможни в международном аэропорту Сочи», – сообщается в публикации.

Суд признал женщину виновной в покушении на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов. Ее обязали выплатить штраф.

До этого водитель грузовика пытался провести из США на территорию Мексики 39 живых питонов. Когда таможенники нашли рептилий, они уже были в неудовлетворительном состоянии. Ему назначили штраф.

Ранее более 10 кг волос конфисковали у иностранца в аэропорту Нижнего Новгорода.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!