На побережье Черного моря в Турции выбросило безэкипажный катер
В турецкой провинции Орду на побережье Черного моря был обнаружен безэкипажный катер. Об этом сообщает агентство IHA.

По информации агентства, неизвестный объект заметили местные жители и обратились к жандармам.

«Стражи порядка осмотрели объект и пришли к выводу, что это безэкипажный катер», — говорится в сообщении.

Сейчас территория оцеплена. После тщательного осмотра специалистами объект предполагается уничтожить.

Как отметило агентство РИА Новости, катер похож на украинский Magura V5. Такой же аппарат с бомбой нашли в сентябре 2025 года рыбаки у побережья провинции Трабзон в Турции. Известно, что он используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для операций в Черном море против российского флота. Журналисты предположили, что беспилотник мог «заблудиться» и потерял связь в процессе недавней атаки на Новороссийск.

Ранее российские военные сообщали об уничтожении нескольких безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.

 
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
