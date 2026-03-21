Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Швейцарии выразили готовность провести новый раунд переговоров по Украине

Global Look Press

Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Украине могут снова пройти в Швейцарии. Об этом заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис в интервью газете Le Temps.

«Думаю, что да», — ответил министр на вопрос о возможности проведения переговоров в Швейцарии.

Кассис отметил, что конфедерация способна организовать подобное мероприятие.

Переговоры между представителями России, США и Украины в Женеве состоялись 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Позднее в Кремле заявили, что трехсторонний формат переговоров Россия — США — Украина поставили на паузу на фоне обострения на Ближнем Востоке и перегруженности Вашингтона другими проблемами, однако Москва рассчитывает на их возобновление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дипломат заявил, что Европа настаивает на своем участии в переговорах по Украине.

 
Теперь вы знаете
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
