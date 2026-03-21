В Швейцарии выразили готовность провести новый раунд переговоров по Украине

В МИД Швейцарии заявили о готовности страны вновь принять переговоры по Украине

Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Украине могут снова пройти в Швейцарии. Об этом заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис в интервью газете Le Temps.

«Думаю, что да», — ответил министр на вопрос о возможности проведения переговоров в Швейцарии.

Кассис отметил, что конфедерация способна организовать подобное мероприятие.

Переговоры между представителями России, США и Украины в Женеве состоялись 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Позднее в Кремле заявили, что трехсторонний формат переговоров Россия — США — Украина поставили на паузу на фоне обострения на Ближнем Востоке и перегруженности Вашингтона другими проблемами, однако Москва рассчитывает на их возобновление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дипломат заявил, что Европа настаивает на своем участии в переговорах по Украине.