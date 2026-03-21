Серьезный Бонд и эталонный мистер Рочестер. Лучшие роли Тимоти Далтона

Одному из самых красивых актеров Великобритании Тимоти Далтону исполнилось 80 лет. Он родился 21 марта 1946 года в семье бывшего военного — отец артиста служил во время Второй мировой войны в британском Управлении специальных операций. В мирное время Питер Далтон занялся рекламным бизнесом, однако его сын, будучи подростком, стал членом молодежной военной организации.

Впрочем, тяга к искусству в Тимоте Далтоне победила: в 16 лет он увидел постановку «Макбета», решил стать актером, бросил школу и в 1962-м поступил в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. Через четыре года он бросил и эту учебу – и вступил в труппу репертуарного театра Бирмингема. Уже в 1968-м Тимоти Далтон дебютировал на телевидении в фильме «Лев зимой» в роли короля Франции Филиппа II Августа. В дальнейшем Далтон часто снимался в исторических драмах, перевоплощаясь в героев самых разных эпох. А на театральной сцене он зарекомендовал себя как шекспировский актер, переиграв чуть ли не во всех пьесах великого драматурга, от «Венецианского купца» до «Ромео и Джульетты» (правда, «Гамлета» в этом списке нет).

Мировую славу Тимоти Далтону принесла роль Джеймса Бонда, которую он исполнил дважды. Но в нашей стране он был больше известен как мистер Рочестер, поскольку в 1986 году на советском телевидении показали блестящую британскую экранизацию романа «Джейн Эйр».

