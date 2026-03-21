Глава МИД Швейцарии допустил возобновление переговоров по Украине в Женеве

Министр Кассис: Женева может стать местом для новых переговоров по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью газете Le Temps не исключил проведения нового раунда трехсторонних переговоров по Украине в Женеве.

«Думаю, да. Во-первых, потому что мы способны на это. Во-вторых, если нам удастся сохранить определенную стабильность в ведении наших дипломатических отношений, я убежден, что связи постепенно восстановятся», — сказал глава МИД.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на запланированной двусторонней встрече в США будет подниматься комплекс вопросов, в числе которых подготовка к контактам с российской стороной при участии Вашингтона.

19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «ситуативной паузе» в переговорах. При этом он выразил надежду на то, что она будет прервана и удастся провести очередной раунд.

Ранее Песков рассказал о позитивной динамике РФ в зоне СВО и открытости Москвы к дипломатии.