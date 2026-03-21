В России расширили медпомощь беременным и роженицам

Минздрав: в 2026 году беременным станут доступны две консультации психолога
Беременные и роженицы в России с 2026 года получат дополнительные меры медицинского сопровождения — две консультации психолога во время беременности и послеродовой патронаж. Об этом говорится в ответе замминистра здравоохранения Евгении Котовой на письмо депутатов Госдумы от «Новых людей», документ есть в распоряжении ТАСС.

Среди новых мер поддержки также есть наблюдение женщин после родов врачом-акушером-гинекологом. Предполагается, что этот специалист по необходимости будет направлять пациентку на психологические консультации для профилактики, «раннего выявления и лечения осложнений в послеродовом периоде».

Прика Минздрава также устанавливает послеродовой патронаж на дому в течение 14 дней после выписки из роддома, если женщина не посещала женскую консультацию.

До этого сообщалось, что неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) официально включили в ОМС, благодаря чему беременные россиянки получили возможность проходить его бесплатно. Методика позволяет оценить риск наиболее распространенных хромосомных нарушений, включая синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау, а также анеуплоидии половых хромосом и ряд микроделеционных синдромов.

Ранее в России оценили последствия передачи ЭКО по ОМС госклиникам.

 
