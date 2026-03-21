В России обновят стандарт для бритв впервые за 20 лет

В России с 1 мая 2026 года начнет действовать новый ГОСТ на бритвенные системы. Об этом сообщили ТАСС в Росстандарте.

Документ заменит стандарт, действовавший более 20 лет, и призван унифицировать требования к бритвам с учетом расширения ассортимента и развития технологий.

Новый ГОСТ распространяется на безопасные бритвы для влажного бритья и их элементы: ручки, лезвия, кассеты, а также аксессуары и защитные приспособления. При этом единая конструкция не устанавливается — ключевым требованием остается безопасность.

Согласно стандарту, бритвы должны быть удобными, надежно фиксироваться в руке и обеспечивать точное управление. Лезвия не должны выступать за пределы кассеты, а крепления — работать без сбоев.

Также бритвенные системы должны быть прочными, устойчивыми к влаге и воздействию косметических средств. Допускается наличие смазывающей полоски или компонентов с косметическим эффектом.

В Росстандарте подчеркнули, что новый ГОСТ носит добровольный характер и будет применяться по желанию производителей.

