SHOT раскрыл, как могли завербовать соучастницу расправы над бизнесвумен в Москве

Девушку, которая помогала футболисту в расправе над московской бизнесвумен, могли завербовать после утечки данных транспортной службы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, нередко мошенники пользуются слитыми данными. Они сообщают, что посылка якобы доставлена, и просят код из сообщения, чтобы оформить услугу доставки курьером.

После этого нередко звонят лжесотрудники разных ведомств, которые заявляют гражданам, что те стали жертвами аферистов. После этого неизвестные могут выманить деньги или подбить на участие в преступлениях.

Подобным образом могли завербовать девушку, которая привезла Болгарку футболисту, подозреваемому в расправе над предпринимательницей из Москвы.

По словам задержанной, она заказала подарок брату, после чего ей стали звонить мошенники и угрожать расправой над близкими, если она не выполнит их требования.

Девушку задержали после инцидента в Москве. Молодой футболист, по данным СМИ, ворвался в квартиру предпринимательницы и ударил ее ножом, вскрыл с помощью болгарки сейф и, достав содержимое, выбросил из окна.

Девушка поймала вещи и передала другому курьеру. До этого она доставила юноше болгарку.

Ранее подельница футболиста рассказала, как она участвовала в преступлении.

 
