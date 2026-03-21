Четверо пострадавших и горящая многоэтажка. Россию атаковали почти 300 БПЛА

Около 90 БПЛА сбили в Ростовской области за ночь
Момент попадания по строящемуся дому в Уфе
За ночь над российскими регионами уничтожили почти 300 украинских беспилотников. Массированной атаке подверглась Ростовская область — в регионе сбили около 90 БПЛА. Кроме того, дроны атаковали Башкирию. Два из них упали на строящуюся многоэтажку, в результате чего в доме возник пожар, пострадали два строителя. Еще двух человек, раненных при ударе беспилотников, госпитализировали в Саратове.

Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 283 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областями, а также над Крымом, Татарстаном и Московским регионом.

«Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка девяти десятков БПЛА отражены в девяти районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском, Каменском», — рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Кроме этого, о подавлении БПЛА также заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Росавиация сообщала о закрытии аэропортов в Волгограде, Саратове, Ульяновске, Самаре, Бугульме, Казани, Нижнекамске, Пскове, Ижевске и Уфе.

К утру большую часть ограничений сняли.

Последствия атаки

В Уфе беспилотники были сбиты неподалеку от нефтеперерабатывающих заводов, два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон, рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

«В результате произошло возгорание утеплителя. Прибывшие пожарные МЧС оперативно ликвидировали огонь. Два строителя получили легкие травмы, госпитализация не потребовалась», — добавил он.

По данным Mash, ВСУ использовали для атаки на город БПЛА типа «Лютый». Life со ссылкой на SHOT сообщил, что их запускали из Черниговской и Харьковской областей, при этом большую часть беспилотников удалось сбить на границе с Белгородской и Курской областями.

От удара и возникшего из-за него пожара в доме обгорел фасад, потрескалась кирпичная кладка, выбиты стекла. Telegram-канал «Осторожно, новости» уточнил, что повреждения получили сразу несколько этажей.

Еще два человека были ранены в результате атаки БПЛА на Саратов, рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона сообщило, что оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, угрозы их жизни нет.

«Всего было слышно уже около 20 громких взрывов, первые прозвучали в районе 2:30 ночи по местному времени (1:30 мск. — «Газета.Ru»). По словам очевидцев, в небе видны яркие вспышки, в некоторых районах слышны сирены тревоги, во дворах домов у автомобилей периодически срабатывает сигнализация», — писал Life со ссылкой на SHOT.

Кроме Саратова, дроны атаковали и соседний Энгельс. Бусаргин заявил о повреждении гражданской инфраструктуры, а также нескольких домов.

Также БПЛА в ночь на 21 марта ударили по Самарской области. Жители Тольятти сообщили, что слышали около шести-восьми громких взрывов около трех часов утра, после чего в одном из районов города заметили пожар. Глава региона Вячеслав Федорищев заявил об уничтожении в Самарской области шести дронов. Информацию о возгорании власти региона официально не комментировали.

 
