Католикосу всех армян не позволили проститься с патриархом Грузии Илией II

Адвокат Зограбян: католикоса Гарегина II не пустили на похороны Илии II
Асатур Есаянц/РИА Новости

Армянские власти не позволили католикосу всех армян Гарегину II уехать из республики, чтобы поучаствовать в похоронах католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. Об этом написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) адвокат Ара Зограбян.

В пресс-релизе говорится, что Грузинская православная церковь пригласила Гарегина II на литургию 22 марта. Для участия в службе католикосу пришлось бы на несколько дней покинуть Армению.

«По этому поводу я подал ходатайство следователю. Сегодня я получил решение следователя об отказе в удовлетворении ходатайства», — сообщил юрист.

В феврале в Армении против католикоса всех армян было возбуждено уголовное дело. По этой причине Гарегину II запрещено покидать страну.

Католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй (в миру — Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) ушел из жизни вечером 17 марта в клинике на 94-м году жизни. Утром следующего дня его тело доставили для прощания в кафедральный собор Самеба в Тбилиси.

Католикос всех армян возглавляет Армянскую апостольскую церковь (ААЦ). Армения считается первой страной, провозгласившей христианство государственной религией. Католикос — верховный духовный глава всех верующих армян, хранитель и защитник веры ААЦ, ее обрядов, канонов, традиций и единства. Он избирается Церковно-национальным собором пожизненно. Гарегин II занимает этот пост с 1999 года. Центр ААЦ расположен в Эчмиадзинском монастыре.

Ранее Пашинян потребовал отставки Гарегина II.

 
