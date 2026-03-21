Лавров высказался о нынешнем состоянии отношений России и США

Москва пока не видит стремления США к учету интересов России, Вашингтон пытается вытеснить Москву со всех энергетических рынков. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире передачи «Вспомнить все» на Первом канале.

«Нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков. Потом останется только наша собственная территория», — сказал он.

По словам министра, если Вашингтон будет готов осуществлять взаимовыгодные проекты на территории России, то он должен учитывать ее интересы. Однако в настоящее время Москва этого не видит, заявил Лавров.

Он отметил, что Штаты приветствуют маргинализацию России на европейских энергетических рынках, что является открытой претензией на энергетическое доминирование во всем мире. Глава российского МИД подчеркнул, что интересы США превалируют над любыми международными договоренностями.

До этого Вашингтон обновил лицензию на операции с российской нефтью, внеся в нее уточнения о запрете на сделки с рядом стран, в том числе с Кубой и Северной Кореей.

