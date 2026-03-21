Экс-футболист «Зенита»: Челестини не уволят из ЦСКА

Экс-футболист Гасилин: Челестини не будут убирать из ЦСКА

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что тренера московского ЦСКА Фабио Челестини не уволят в ближайшее время, передает «Матч ТВ».

«Считаю, что его не будут убирать, даже если проиграют махачкалинскому «Динамо». Дадут время на матчи сборных, и команда будет решать свои задачи», — сказал Гасилин.

19 марта стало известно, что игрока ЦСКА Мойзеса отстранили от тренировок с основным составом из-за перепалки с главным тренером Фабио Челестини в раздевалке. Инцидент произошел после матча с «Краснодаром» в Кубке России, завершившегося со счетом 0:4. Основанием для отстранения названо нарушение субординации.

В матче с «Краснодаром» Мойзес получил два предупреждения в течение двух минут и получил красную карточку на 64-й минуте. После удаления ЦСКА остался в меньшинстве.

Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» 7 апреля.



Ранее игрокам ЦСКА посоветовали сходить к психологу.